Legendäre Band lebt wieder auf

Die Tecklenburg Touristik lädt traditionell zum Open-Air-Sommerfinale auf der Freilichtbühne ein. Im kommenden Jahr präsentiert sie mit „Pink Floyd – The Tribute Concert“ die größten Klassiker der legendären Rockband. Am Samstag, 17. September, geht es um 19 Uhr los.

Pink Floyd ist eine der größten Bands aller Zeiten und hat längst ihren Platz im Rock-Olymp erobert, so die Tecklenburg Touristik in einem Pressetext. Mit Songs wie „Another Brick in the Wall“ und „Wish You Were Here“, auffällig gestalteten Plattencovern und spektakulären Bühnenshows begeisterten sie unzählige Fans. Die Angaben über die Anzahl ihrer verkauften Tonträger schwanken zwischen 260 und 300 Millionen.

Die Show „Pink Floyd Performed by echoes“ bringt den unverwechselbaren Stil der Band wieder auf die Bühne. Die Band Echoes gilt als Deutschlands beste Pink Floyd-Coverband, ihre Show sorgt stets für ausverkaufte Hallen bei über 400 Konzerten europaweit.

Nach dem Release von „The Endless River“ ist der Sound von Pink Floyd beliebter als je zuvor – ein Grund mehr, die legendäre Band auch auf der Bühne wieder aufleben zu lassen, so die Tecklenburg Touristik. Als Unplugged-Version ist die „Acoustic-Tour“ der Band Echoes ein weiteres Highlight: publikumsnah und musikalisch exzellent mit einer sensationell außergewöhnlichen Bühnenshow. Hier laufen die sechs Musiker zur Höchstform auf, und der Sound sowie die Arrangements gleichen der Live-Version fast bis ins Detail.

Der Vorverkauf startet am Dienstag, 16. November, um 9 Uhr bei der Tecklenburg Touristik und um 10 Uhr bei den Freilichtspielen.

Tickets gibt es für 35, 40 und 45 Euro je nach Kategorie im Direktverkauf bei der Tecklenburg Touristik (0 54 82/93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de) und in der Geschäftsstelle der Freilichtbühne ( 0 54 82/220). Darüber hinaus sind die Tickets in allen Vorverkaufsstellen der CTS-Eventim sowie online unter www.eventim.de verfügbar.