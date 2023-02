Leistungen nochmals gesteigert

Erneut erging an das Graf-Adolf-Gymnasium die frohe Botschaft elf besonderer Erfolge in der Kreisrunde der Mathematikolympiade. „Es sind Gewinne in den oberen Preiskategorien dieser Wettbewerbsrunde“, berichtet Mathematiklehrerin Wibke Schmitzdorff-Krumme. „Und erfreulich ist, dass Siegerinnen und Sieger vorausgegangener Schuljahre ihre Leistungen noch steigern konnten.“ Dies gilt insbesondere für Lena Busiek, Edana Auffahrt, Joshua Mehliß, die ebenso wie Valentin Schmitz, Jan Hollensteiner, Nevio Metternich, Quinn Schruff, David Groß und Pepe Falk in diesem Schuljahr hohe Punktzahlen erreichten.

Hohe Punktzahlen

Schon auf der Ebene der Kreisrunde ist der Wettbewerb für alle Jahrgänge mit einem hohen Schweregrad versehen und so anspruchsvoll, dass es schwierig ist, eine Platzierung zu erlangen. Lena Busieck (Jahrgang 8), David Groß (Jahrgang 7) und Pepe Falk (Jahrgang 6) gelang dies. Sie setzen den Wettbewerb in der Landesrunde fort.

Bei der Preis- und Urkundenverleihung am GAG betonte Schulleiterin Evelyn Futterknecht die Freude der Schulgemeinde der Unesco-Schule, insbesondere mit Bezug auf die Bedeutung, die dies auch für deren MINT-EC-Bereich bedeutet.

Die tolle Winterstimmung auf dem Schulhof unterstrich die gute Laune und Freude der GAG-Mathetalente, auch über ihre Urkunden zur schulinternen Anerkennung ihrer Leistungen, heißt es abschließend.