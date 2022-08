Letzter Gottesdienst zum Abschied

Vieles wurde in den vergangenen 61 Jahren in der Kirche St. Hedwig in Leeden gefeiert

Die Kirche St. Hedwig war über sechs Jahrzehnte lang die kirchliche Heimat der Katholiken in Leeden. Nun wird sie abgerissen und macht einer Seniorenwohnanlage Platz. Drei Gottesdienste werden noch gefeiert, dann zieht die Gemeinde aus und hinterlässt ein leeres Gebäude. Zum letzten Mal wird es am Sonntag, 11. September, einen Gottesdienst geben. In diesem Rahmen wird die katholische Kirche St. Hedwig profaniert, also außer Dienst gestellt. Zelebriert wird der Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, von Weihbischof Dr. Christoph Hegge.