Lieber emotional als technisch perfekt

Dass bewährte Tradition sich ganz natürlich weiterentwickeln kann, stellt der Leedener Kirchenchor immer wieder unter Beweis. Im nächsten Jahr feiert er sein 90-jähriges Bestehen, einige Mitglieder sind über 40 Jahre dabei. Diese Treue entstehe, wenn Gemeinschaft im Chorleben groß geschrieben wird, heißt es in einem Pressebericht.

Auf der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Antrup wurden in liebgewonnener Tradition, neben weiteren Programmpunkten, die neuen Chormitglieder begrüßt, und es wurde eine Jubilarin geehrt: Elisabeth Peters ist zehn Jahre im Kirchenchor.

Dank an die Vorsitzende

Gemeinschaft entsteht aber auch dann, wenn es Menschen gibt, die sie zusammenhalten: Hierfür und für ihr unermüdliches Engagement für den Chor wurde der ersten Vorsitzenden Carola Kugler mit einem Blumenstrauß gedankt. Sie ist von der Gemeinschaft einstimmig in ihrer Position bestätigt worden. Einige Bewegung gibt es im Team, das sie in ihrer Arbeit unterstützt. Als Pressebeauftragte übernimmt Claudia Casamento das Amt, das Ingrid Winkelsträter über zwölf Jahre mit viel Engagement und Fleiß bekleidete. Als zweite Notenwartin unterstützt Jutta Dölling Hans-Ulrich Kriege (2. Vorstand, 1. Notenwart). Ingrid Mieth verbleibt in der Position der Schriftführerin und der Kassenwartin. In den Festausschuss mit aufgenommen wurde Margret Tiltmann. Weitere Unterstützerinnen in dieser Aufgabe sind Eva Kongsbak, Johanna Hinz und Gudrun Bovenschulte.

Seit 2017 ist die professionelle Opernsängerin Helen Katja Rothfuss die künstlerische Leiterin des Leedener Kirchenchors. Davon, wie die Stücke, die der Kirchenchor einübt und aufführt, klingen sollten, hat sie eine sehr klare Vorstellung: „Ich verlange nicht von euch, dass ihr technisch perfekt seid. Aber ich möchte, dass ihr fühlt, was ihr singt. Ich möchte, dass ihr in Kontakt mit euren Emotionen kommt, die ihr im Leben erfahren habt. Nur so könnt ihr dem, was ihr singt, eine Bedeutung geben. Und diese Bedeutung spürt das Publikum.”

Die Proben, die jeden Dienstag von 19.45 bis 21.15 Uhr im Leedener Stiftshof stattfinden, sind faszinierend, oft fordernd, aber immer liebevoll und humorvoll. Weiter ausgebaut werden soll das Repertoire auf einem gemeinsamen Chorwochenende, das in den Herbstferien dieses Jahres im Haus Ohrbeck stattfinden wird.

Neben vielen neuen Impulsen und Projekten, die der Chor sich für das kommende Jahr vorgenommen hat, spielt das Thema langfristige Finanzierung eine wichtige Rolle. Ab nächstem Jahr ist diese aufgrund der budgetären Kürzungen der Kirchengemeinde nicht mehr gesichert. Der Chor wird also auf langfristige Unterstützer angewiesen sein, um sich weiter halten zu können.

Wer das Fortbestehen dieser aktiven Gemeinschaft unterstützen möchte, meldet sich bei Carola Kugler (

0 54 81/39 75).

Ebenso werden immer neue Sängerinnen und Sänger gesucht. Bei den Chorproben vorbeikommen und schnuppern ist jederzeit möglich, heißt es abschließend in der Mitteilung.