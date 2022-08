Lieder voller Poesie und Emotionen

Mit dem Singer-Songwriter und Loop-Artist Jai Larkan feiert am Sonntag, 14. August, ein neues Gesicht seine Premiere in Tecklenburg beim vorletzten „Picknick-Konzert@Haus Hülshoff“ in dieser Saison. Darauf weisen die Veranstalter in einem Pressebericht hin.

Das australische Multitalent beherrscht mehrere Instrumente und verbindet in seinen Live-Loops die Klänge von Klavier, Akustikgitarre und Percussion auf kunstvolle Weise zu einem laut Pressemitteilung fesselnden Ganzen. Die kunstvollen Arrangements und poetischen Texte, gepaart mit einer eindringlichen und beschwörenden Stimme, nähmen sein Publikum sofort gefangen. Der melodischen Tradition von Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Dave Matthews Band und The Waterboys folgend, appelliere Jai Larkan an Liebhaber emotionaler Texte und Melodien.

Über zehn Jahre auf Tour

Bevor er seine Solokarriere begann, war Jai Larkan als Sänger und Mastermind der Folk-Rock-Band „The Wishing Well“ über zehn Jahre auf Tour. In dieser Zeit absolvierte er mehr als 600 Auftritte und spielte bei namhaften Festivals wie dem Montreux Jazz Festival, Edinburgh Fringe Festival oder Skagen Festival.

Aber auch als Solo-Musiker ist Jai Larkan gefragt und tourt den ganzen Sommer über bis in den Herbst quer durch Deutschland und die Schweiz. Umso mehr freut es die Veranstalter, dass der Australier am kommenden Sonntag sein Debüt in der Parkanlage von haus Hülshoff gibt. Beginn des Konzertes ist um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr).

Das letzte Picknick-Konzert in diesem Jahr bestreiten am 21. August Stephanie Tschöppe und Tjaard Kirsch mit legendären Songs aus Film und Musical.

Eintrittskarten kosten 20 Euro. Sie können per E-Mai bestellt werden (info@tecklenburgevents.com). Erhältlich sind sie außerdem in den Geschäften Mediterrana, Am Alten Posthof 13, Ibbenbüren und in der Lengericher Buchhandlung, Münsterstraße 6. Weiter Infos: www.tecklenburgevents.com, Facebook: www.facebook.com/tecklenburgevents.