Lob und Dank für das engagierte Team

„Die Impfaktion und der weihnachtliche Feierabend-Markt ergänzten sich auf so wunderbare Weise“, resümiert Gerhard Wellemeyer als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Leeden (IGL). Alle Impflinge gingen nach der Impfung durch das Tor aus dem Stiftshof heraus und landeten direkt auf dem Feierabend-Markt. „Da hat sich dann auch noch der eine oder andere umgesehen und die weihnachtliche Stimmung genossen“, hat Wellemeyer beobachtet.

Als kleines Dankeschön für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Impfteams hatten Uwe Auffahrt und Gerhard Wellemeyer im Namen der IGL zu einem Sektempfang in den Stiftshof eingeladen, zu dem neben der Bundestagsabgeordneten Anja Karliczek (CDU), die „einfach mal Danke sagen“ wollte, auch Ulrike Wortmann-Rotthoff als Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde gekommen ist. „Ohne das Entgegenkommen der Kirche, die den Stiftshof für alle Impftermine bereitgestellt hat, wäre diese Aktion auch nicht möglich gewesen“, teilt die IGL mit.

„ »Wir haben also auch noch etwas für den Impfschutz in den Nachbarkommunen getan.« “ Gerhard Wellemeyer

„Dieses tolle Engagement des Teams der Arztpraxis um Dr. Birgit Schilling-Maßmann und Dr. Volker Maßmann zusammen mit den ehrenamtlichen Helfern der IG und der Feuerwehr sollte wirklich noch einmal ausdrücklich gewürdigt werden“, meinten Auffahrt und Wellemeyer einstimmig.

An den sechs Impfterminen zum Feierabend-Markt im Stiftshof hat das Team insgesamt gut 2450 Booster-Impfungen verabreicht, was „angesichts von circa 2300 Einwohnern in Leeden ein ganz tolles Ergebnis“ sei. „Wir haben also auch noch etwas für den Impfschutz in den Nachbarkommunen getan“, meint Gerhard Wellemeyer.

Der letzte Markt mit weihnachtlichem Flair war „besonders gut besucht“, zieht die Interessengemeinschaft Bilanz.

Der Schützenverein Loose, der die Grillstation und den Glühwein-Stand betrieben hat, war mit dem Verkaufserfolg sehr gut zufrieden. „Ich denke, es kam sehr gut an, dass über die fünf Wochen jeder Leedener Verein, der es wollte, sich dort auf dem weihnachtlichen Feierabend-Markt präsentieren und etwas für die Vereinskasse tun konnte“, meint Gerhard Wellemeyer.

Positives Resümee

Der Musikverein Einhorn Leeden erfreute die Marktbesucher mit weihnachtlichen Melodien so lange, bis die Hörner bei den niedrigen Temperaturen einfroren. Auch Bürgermeister Stefan Streit war bereits ganz früh auf dem Markt und erfreute sich an dem regen Treiben. Das Stadtoberhaupt nutzte auch noch die Möglichkeit, Dr. Birgit Schilling-Maßmann und dem gesamten Team für den außerordentlichen Einsatz im Rahmen der Impfaktion zu danken.

„Ich denke, wir können insgesamt ein sehr gutes Resümee über diese fünf Veranstaltungen ziehen“, blickt der IGL-Vorsitzende zurück: „Schön, dass wir es gewagt und erfolgreich umgesetzt haben.“

Heute ist der nächste – dann wieder ganz normale – Feierabend-Markt ab 16 Uhr im Stiftsdorf. Dann wird die IG Leeden für das Wurstgrillen und den Getränke-Verkauf sorgen.