LWL lehnt Wohnhaus ab

Die Sichtachse vom Wierturm-Gelände aus ins weite Münsterland soll so bestehen bleiben, wie sie derzeit ist. Von dieser Stelle aus wäre das neue Hotel nicht zu sehen.

Weitere Gespräche sind zu führen, Einwendungen abzuwägen, Gutachten einzuholen: Ein endgültiger Beschluss über den Bebauungsplan „Hotel Burggraf“ und die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans verzögert sich weiter. Der Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss beschloss am Dienstagabend bei drei Gegenstimmen, dass die Verwaltung beauftragt wird, alle erforderlichen Gutachten, Stellungnahmen und Visualisierungen sowie Planungsänderungen für eine weitere Offenlegung und eine Behördenbeteiligung zu veranlassen.

Bürgermeister Stefan Streit war zuvor auf die Historie der Hotelplanung eingegangen und nannte den Neubau „eines der wichtigsten städtebaulichen Projekte“, dass über drei Wahlperioden hinweg immer wieder Thema im Stadtrat gewesen sei. 100 Hotelzimmer sollen entstehen sowie 40 vermietbare Einheiten, aber „keine Eigentumswohnungen“. Hinzu kommt ein Nebengebäude mit zwölf Wohnungen. In einem städtebaulichen Durchführungsvertrag, der am 17. August in einer nichtöffentlichen Sondersitzung des Stadtrates Thema war, werde außerdem explizit festgehalten, dass es keine „Wohnbebauung durch die Hintertür“ gebe.

Thema waren in der Ausschusssitzung die verschiedenen Stellungnahmen, die während der jüngsten öffentlichen Auslegung eingegangen waren. Eine abschließende Abwägung war zeitlich noch nicht möglich, dennoch wurde zumindest Stellung bezogen.

„ »Es bestehen denkmalpflegerische Bedenken gegen die geplanten Darstellungen und Festsetzungen sowie gegen das geplante Wohnhaus.« “ Aus der Stellungnahme des LWL

Eine der wichtigsten Einwendungen kommt von der Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Darin heißt es: „Es bestehen denkmalpflegerische Bedenken gegen die geplanten Darstellungen und Festsetzungen sowie gegen das geplante Wohnhaus.“ Bereits 2018 hatte der LWL grundsätzliche Bedenken vorgebracht gegen ein zusätzliches Gebäude neben dem Hotel. Diese bekämen „eine weitere inhaltliche Dimension“ durch die vorgeschlagenen Festsetzungen „Gemischte Baufläche“ im Flächennutzungsplan beziehungsweise „Urbanes Gebiet“ im Bebauungsplan.

Diese Nutzungsänderung diene der planungsrechtlichen Vorbereitung und Realisierung einer dauerhaften wohnbaulichen Nutzung des Burgberges in Tecklenburg, die aus denkmalfachlicher Sicht so bisher nicht abgestimmt worden, heißt es weiter in der Stellungnahme. Der Flächennutzungsplan sollte weiterhin ein „Sondergebiet Hotel“ darstellen und damit die Flächen ausschließlich einer öffentlichen Nutzung zuführen.

„Die Umsetzung privater Wohninteressen in hoher baulicher Sichte auf dem Tecklenburger Burgberg wird das historisch überlieferte, von Bebauung frei gehaltene und ehemals wehrhafte Erscheinungsbild der Burg in südlicher Richtung baulich und räumlich nachhaltig erheblich beeinträchtigen“, schreibt der LWL. Aus denkmalfachlicher Sicht eigne sich der südliche Hang des Burgbergs nicht für eine private Nutzung. Der LWL spricht sich dafür aus, auf das Wohnhaus zu verzichten und sich lediglich auf die planungsrechtlichen Festsetzungen für das Hotel zu konzentrieren.

Visualisierungen gefordert

Der Landschaftsverband fordert Visualisierungen, die die Auswirkung des geplanten Hotelneubaus mit Wohnhaus auf die denkmalgeschützte Stadtsilhouette aus verschiedenen Blickrichtungen zeigen. Mit dem LWL sollen nun Gespräche aufgenommen und Ortstermine vereinbart werden.

In zahlreichen, von Privatleuten eingegangenen Stellungnahmen wird außerdem die Dimension des Hotelneubaus scharf kritisiert. Nachzulesen sind sie auf der Homepage der Stadt (www.tecklenburg.de/Bürgerservice/Stadtrat/Ratsinformationssystem).

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt ist der Verkauf des Parkplatzes Burgberg an den Hotelinvestor. Die Flächen würden der Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Zudem falle dadurch der einzige behindertengerechte ebene Zugang zur Innenstadt weg. Dazu erläuterte Bürgermeister Stefan Streit, dass bereits im Vorfeld 94 neue Stellplätze im Bereich des Howesträßchens errichtet worden seien. Im Bereich des alten Rathauses gebe es zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten. Zudem solle eine Verkehrsanalyse erstellt und ein digitales Parkechtzeitsystem aufgebaut werden.

Verkehrsanalyse

Projektentwickler Georg Sprenger erläuterte noch einmal die Pläne und verwies darauf, dass ein Hotel kombiniert mit Servicewohnen für die Grundauslastung wichtig sei. Die rund 50 Quadratmeter großen Appartements könnten zur Hälfte vermietet und zur anderen Hälfte dem Hotel zugeordnet werden. Zudem werde ein Schwimmbad entstehen und man überlege, dieses öffentlich zugänglich zu machen.

Gedacht sei ein Hotel zwischen Drei Sterne superior und Vier Sternen für Leute, die Urlaub machen und zwei, drei Tage oder länger bleiben wollen. Es gehe nicht um reich betuchte Gäste. Zudem würden bis zu 80 Arbeitsplätze geschaffen.

In der nächsten Sitzung des Stadtrates am Dienstag, 31. August, werden die Burggraf-Pläne erneut Thema sein. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Kulturhaus.