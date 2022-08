Malerisch die Natur erkunden

Im Rahmen des Kulturprojektes „Kulturrucksack“ hat das Otto Modersohn Museum (OMMT) zu einem Kreativ-Workshop für Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren eingeladen. Sechs Mädchen und Jungen konnten für zwei Tage unter Anleitung der Kunstvermittlerinnen Wil Borgmann und Anna Büssgen unterschiedliche Maltechniker kennenlernen und ausprobieren. Im Mittelpunkt stand das Thema „Over the hills“. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich mit ihrer Umgebung in der sie Leben bewusst auseinandersetzen. Die Frage „Was wollen wir behalten, was ist uns wichtig?“ war dabei von zentraler Bedeutung, erklärte Wil Borgmann zu Beginn der Veranstaltung.

Die Kinder durften nach einer kleinen Führung durch das Museum, in der zur Zeit eine Ausstellung der Künstler Lena von Goedele und Thomas Wrede über die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam macht, ihre eigenen Kunstwerke entwerfen. Auf den Kurpark blickend, versuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Monotypie (Plexiglas-Druckverfahren) zu erstellen. Ein Verfahren, das es dem Künstler recht einfach mache, direkt mit dem Malen loszulegen, so Anna Frau Büssgen. Die Motive konnten frei gewählt werden, wodurch die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf ließen. Zu beobachten war, dass sie von der Arbeit mit Plexiglas und Farben schnell in den Bann gezogen wurden. Die Mädchen und Jungen malten fleißig an ihren Druckvorlagen.

Am Donnerstag fand das Malen in der Natur indes ein ungeplant schnelles Ende, da starker Wind und Regen die Teilnehmer dazu zwangen, ihre Kunstwerke im Otto Modersohn Museum fertigzustellen. Am Freitag stand dann das Entwerfen von Digital-Art an. Mithilfe einer App wurden Avatare – also künstliche Figuren – erstellt, die es den ermöglichen, im digitalen Raum seine Umgebung mit eben diesem Avatar zu erkunden.