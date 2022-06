Mathe-Asse zaubern mit Zahlen

Regionale Mathematik-Asse aus sechsten Klassen der Region trafen sich wieder einmal zur „SAMMSextern“ – diesmal am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG). Die Schülerakademie Mathematik Münster (SAMMS) lässt die Mathematik-Spitzen der teilnehmenden Schulen fachbezogene Fragen erforschen und mit technischen Beispielen verknüpfen.

Am GAG organisiert wurde die als Belohnung für gute schulische Leistungen angelegte Lern- und Präsentationsveranstaltung von den Mathematiklehrkräften Stephanie Akamp und Jenny Miegel. Insgesamt unterstützten 13 Pädagogen der sechs teilnehmenden Schulen in fünf verschiedenen Workshops die Veranstaltung und damit 42 Mathe-Asse aus sechsten Klassen des Graf-Adolf-Gymnasiums Tecklenburg, des Hannah-Arendt-Gymnasiums Lengerich, des Goethe-Gymnasiums und des Johannes-Kepler-Gymnasiums Ibbenbüren, der Fürstenberg-Realschule Recke und der Gesamtschule Hörstel. Die jeweils Besten der sechsten Jahrgangsstufen konnten sich unter dem Oberthema „Mathematik zum Staunen!“ an den SAMMS-Tagen viele Stunden produktions- und teamorientiert ihrer Leidenschaft widmen. Das Finale am Mittwochnachmittag bildete die Präsentation der verschiedenen Workshops vor allen Gruppen und einem erweiterten Publikum aus Eltern, SAMMS-Fans und den Lehrkräften.

Zahlen-Zaubereien

Die Schülerinnen und Schüler nahmen an Workshops zu Zahlen-Zaubereien und Kartentricks, zu Verschlüsselungstechniken und dem situationsgerechten Problemlösen mittels Robotern teil. Sie erforschten und erschufen aus einfachen Materialien wie Erbsen und Zahnstochern komplexe platonische und archimedische Körpermodelle und beantworteten Fermi-Fragen, also solche, die in einer quantitativen Abschätzung für ein Problem münden, zu dem zunächst praktisch keine Daten verfügbar sind, benannt nach dem Kernphysiker Enrico Fermi. Hier spielte die Abschätzung und Recherche von Rechenkomponenten eine besondere Rolle, zum Beispiel bei der Frage „Wie viele Bäume müssen gefällt werden, um fünf Schulen für ein Jahr mit Papier zu versorgen?“. Erschreckende 2200 Stück – so lautete die berechnete Antwort. Wie lange könnte man alle Obdachlosen Deutschlands täglich mit einer Pizza versorgen, wenn man dafür das Jahresgehalt der deutschen Fußballbundesliga-Profis nutzen würde? Für dieses Rechenexempel kann man sich auch im Sinne von Nachhaltigkeit und sozialem Miteinander insbesondere aus Sicht einer Unesco-Schule wohl viele weitere SAMMS-Anschlussfragen vorstellen.

Insgesamt war das Sample der Workshop-Themen wieder so spezifisch und zugleich abwechslungsreich, dass viele Mathematikfans darüber in stundenlanges Tüfteln und Berechnen verfallen können. „Alle Themenkomplexe wurden mit viel mathematisch-technischem Durchblick und mit tollen und sehr kreativen Ergebnissen präsentiert“, sagte Stephanie Akamp am Rande der Veranstaltung. Nicht anders wurde das im Publikum gesehen, das die von den Elfjährigen vorgestellten Erläuterungen mit Begeisterung verfolgte.