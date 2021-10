Mehr Luxus und Spaß für Kinder

Im Innenbereich entsteht ein Spaßbad mit Innenrutsche, dazu werden Wellnesshütten aufgestellt und zwei weitere Poos entstehen. Als eine „Wohlfühllandschaft, die sich bis auf das Außengelände erstrecken soll“, bezeichnet Marc Voßhall den Neubau des Schwimmbades im Leedener Regenbogencamp, der Mitte August begonnen hat. Läuft alles nach Plan, können sich die Badegäste mit Start in die neue Saison in die Fluten stürzen.

Eine riesige Rauchwolke stand über Leeden, als Mitte Juni 2019 das Dach des Wellness- und Schwimmbereiches des „Regenbogencamps“ in Flammen aufging. Die Feuerwehr konnte es nur noch kontrolliert herunterbrennen lassen. Der Badebetrieb musste auf Eis gelegt werden. Nun, über zwei Jahre nach dem Brand, der durch einen technischen Schaden auf dem Dach entstanden ist, wird ein neuer Wellness- und Schwimmbadbereich gebaut. Seit Mitte August dieses Jahres sind die Baufirmen vor Ort. Marc Voßhall von der Regenbogen AG erläutert, auf was sich die Badegäste im nächsten Jahr freuen können.

Zwar habe es vor einigen Jahren bereits einen Brand an einem anderen Standort der deutschlandweiten Betreiber von Campingplätzen, die ihren Hauptsitz in Kiel haben gegeben, aber: „Das war schon ein harter Tag.“ Rückblick: Schnell waren die vier Löschzüge der Tecklenburger Ortsteile sowie die Unterstützung der Kollegen aus Lengerich vor Ort, die Grafenstraße war gesperrt, verletzt wurde niemand. Am Tag selbst war die Brandursache noch nicht klar, schnell sei der technische Defekt aber ausgemacht gewesen. Schon einen Tag nach dem Brand habe die Staatsanwaltschaft die Baustelle wieder freigegeben, so Voßhall im Gespräch mit unserer Zeitung. Insgesamt entstand damals ein Schaden in Höhe von drei Millionen Euro. „Wir investieren jetzt sogar 3,5 Millionen Euro in eine Neugestaltung des gesamten Bereichs.“

Aktuell sind zwei Firmen vor Ort mit den Tief- und Hochbau-Arbeiten beschäftigt. Besonders froh über den aktuellen Stand der Bauarbeiten sei man auch deswegen, weil einerseits die Baugenehmigung nach Antragstellung Anfang Dezember 2020 fast ein halbes Jahr auf sich warten ließ und weil andererseits die aktuelle Materialkrise – Stand jetzt – die Baustelle in Leeden noch nicht erreicht hat. Für Letzteres ist Voßhall in erster Linie dankbar, für die Verzögerung der Baugenehmigung werden notwendige versicherungstechnische Abwicklungen als Gründe genannt.

Nun hoffen alle, dass die Bauarbeiter vor Ort alle Materialien schnellstmöglich zugestellt bekommen. Bisher sind die Fundamente gegossen, eine Wand steht, aktuell werden die Innendecken fertiggestellt: „Wir sind mittendrin“, versichert Voßhall und ergänzt: „Unser Ziel ist es, zum Start der neuen Saison im kommenden Jahr fertig zu sein. Und das ist auch realistisch.“ Aktuell weist vor Ort ein Informationsschild auf diese Bestrebungen hin.

Wie bereits beschrieben, soll der Neubau nicht nach alten Standards gestaltet werden, stattdessen in Zukunft noch mehr Wert auf Luxus und Wellness, aber auch auf Spiel und Spaß für Kinder gelegt werden, berichtet Voßhall: „Im Innenbereich entsteht ein Spaßbad mit Innenrutsche, dazu werden wir Wellnesshütten aufstellen. Diese Wohlfühllandschaft soll sich auch bis auf das Außengelände erstrecken“, kündigt er an. Außerdem entstehen zwei weitere Pools.