Mehr Parkflächen auf dem Dorfplatz schaffen

Parkplätze werden nicht nur in Tecklenburg benötigt, sondern auch in Brochterbeck. Besonders an den Wochenenden sind viele Besucher und Touristen unterwegs, angelockt vom schönen Dorf und den Teutoschleifen, die von dort aus zu erreichen sind. Deshalb hat die SPD-Fraktion einen Antrag gestellt, um erweiterte Parkmöglichkeiten auf dem Dorfplatz zu schaffen. Die Wanderparkplätze und die Flächen im Ortskern würden rege genutzt und gelangten an ihre Kapazitätsgrenzen, heißt es in der Begründung.

Zentrale Lage

Der Dorfplatz biete sich wegen seiner zentralen Lage, der Nähe zur historischen Gaststätte Franz und als ausgewiesener Startpunkt für die Teutoschleife „Brochterbecker Landpartie“ besonders an. Leider sei die Fläche nur zu einem kleinen Teil entsprechend ausgebaut. „Der Großteil ist geschottert und spärlich begrünt und wird nur zu wenigen Anlässen (Schützenfest, Kirmes, Zirkusprojekt) genutzt“ , schreibt die SPD-Fraktion. Die Fläche biete im aktuellen Zustand wenig Anreiz zur Nutzung als Parkfläche und sei so praktisch das ganze Jahr über eine Brachfläche.

Die Fraktion bittet die Verwaltung zu prüfen, mit welchem finanziellen Aufwand eine Erweiterung der Parkflächen gegebenenfalls mit Beleuchtung auf dem Dorfplatz erreicht werden könnte. Die flexible Nutzung für Schützenfest und Zirkusprojekt der Grundschule müsse weiterhin möglich sein. Die Umsetzung und Gestaltung der Erweiterung müsse daher zwingend mit den Beteiligten, zum Beispiel der Interessengemeinschaft und dem Bürgerschützenverein, abgestimmt werden, heißt es abschließend in dem Antrag der SPD.