Michael Hell spielt biblische Sonaten

Michael Hell, mittlerweile Professor in Graz, besucht seine alten Heimat. In Brochterbeck wird er am Freitag ein Konzert geben.

In der Dorfkirche hat Michael Hell als Schüler sehr oft an der Orgel geübt.

Eine kurzfristige Rückkehr in die Heimat wird für Michael Hell das Konzert am Freitag, 30. Juli, ab 19.30 Uhr in der Brochterbecker Dorfkirche sein: Ein musikalisches Programm, das im Auftrag des deutschen Vereins „Originalklang“ entwickelt wurde und im Rahmen des Festivals „KlosterKlaenge“ in NRW aufgeführt wird, führt ihn in die Kirche zurück, in welcher er nachvollziehbar viele hundert Stunden als Schüler und Organist in den 1990er Jahren an Instrumenten übend zubrachte.

Der Sohn des ehemaligen Pfarrers Christian Hell und dessen Ehefrau Helga ist nach einer beachtlichen Karriere inzwischen Professor für Alte Musik an der Universität Graz und als Flötist und Cembalist europaweit gefragt.

Biblische Sonaten

Im Konzert „Biblische Sonaten“ mit der Musik von Johann Kuhnau und Flora Geißelbrecht wird Michael Hell am Cembalo von Georg Kroenis mit Gesang und Viola da Gamba sowie Thomas Höft als Erzähler begleitet.

Berühmt ist aus der vorzustellenden Serie die erste Sonate „Der Streit zwischen David und Goliath“, welche der Amtsvorgänger von Johann Sebastian Bach an der Thomaskirche in Leipzig 1700 im Werk „Musicalische Vorstellung einiger Historien in sechs Sonaten auf dem Claviere zu spielen“ an den Anfang stellt. Nicht von ungefähr erscheint demnach auf dem Ankündigungsplakat ein Ausschnitt des berühmten „David“ von Michelangelo als Bezugshintergrund.

Am Freitagabend sind alle Musikinteressierten eingeladen, nicht nur den Streit zwischen David und Goliath und weitere alttestamentliche Geschichten zu verfolgen, sondern auch einer Uraufführung von Flora Geißelbrecht zuzuhören.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um eine Kollekte gebeten, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.