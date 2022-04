Mirabella und Johann forschen rund ums Auge

Mirabella Demushi und Johann Schmelzer aus der Jahrgangsstufe 9 des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) überzeugten mit ihren Video-Präsentationen zu naturwissenschaftlich-mathematischen Themen die Jury und qualifizierten sich für das Länderfinale des Bundeswettbewerbs „Jugend präsentiert“. Das berichtet die Schule.

Mit einer spannenden Präsentation zur Entstehung von Augenringen belegte Mirabella aus der Klasse 9a den ersten Platz des Schulwettbewerbs, gefolgt von Johann aus der 9d, der mit seiner forscherischen Antwort auf die Fragestellung „Wirken sich Bildschirme schlecht auf unsere Augen aus?“ den zweiten Platz erreichte. Beide haben damit das Länderfinale des „Jugend präsentiert“-Wettbewerbs erreicht. Einen tollen dritten Platz erlangte Lara Aufderhaar (9a) mit ihrem Forschungsprojekt über den evolutiven Sinn des Katzenschnurrens.

Pandemiebedingt wird der Wettbewerb auch in diesem Jahr mit Videopräsentationen bestritten, was auch die digitale Kompetenz der Teilnehmenden sowohl fördert als auch belegt. Das GAG beteiligt sich nun zum dritten Mal an dem bundesweiten Wettbewerb und unterstützt technikbegeisterte Lernende beim Aufbau gezielter Präsentationskompetenzen. Bei der Bewertung der Präsentationen legt die schulinterne Jury, neben dem Sachverstand, ein besonderes Augenmerk auf die Anschaulichkeit, mit der das Thema präsentiert wird.

In den Länderfinalen starten insgesamt 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.