Mit 44 PS unterwegs zwischen Geysiren, Vulkanen und Wüste

Ob bei heißen Quellen inmitten einer Eishöhle, im Schneesturm auf einer Passhöhe in den Ostfjorden, auf 500 Meter hohen Vogelklippen im Mittsommernachtslicht oder unter Polarlichtgeflacker inmitten bizarrer Lavalandschaften – immer befand sich der Profifotograf Peter Gehard mit seinem Oldtimer in Island ganz dicht am Puls der Erde. Davon berichtet er im Kulturhaus.

Seit 30 Jahren bereist der renommierte Profi-Fotograf Peter Gebhard Island, die faszinierende Insel am Polarkreis. Nun kehrte er von einer einzigartigen, 10 000 Kilometer langen Tour zurück: Sechs Monate lang war er mit seinem 44 PS-starken T1-Bulli „Erwin“ zwischen Gletschern und Geysiren, Wüsten und Vulkanen unterwegs. Davon berichtet er am Sonntag, 28. November, um 16 Uhr im Kulturhaus.

Entschleunigt lernte Gebhard die Nordmeerinsel und ihre Bewohner gänzlich neu kennen: beim herbstlichen Schafabtrieb im Hochland, beim Jahrestreffen des isländischen Oldtimerclubs, beim tollkühnen Klippenkletterer Eyvi am Ende der bewohnten Welt. Ob bei heißen Quellen inmitten einer Eishöhle, im Schneesturm auf einer Passhöhe in den Ostfjorden, auf 500 Meter hohen Vogelklippen im Mittsommernachtslicht oder unter Polarlichtgeflacker inmitten bizarrer Lavalandschaften – immer befand sich der Profifotograf mit seinem Oldtimer ganz dicht am Puls der Erde.

Pleiten, Pech und Pannen

Doch es gab auch Pleiten, Pech und Pannen auf dem Abenteuer-Trip: In den Westfjorden brach nach einer Woche der Schalthebel ab, mitten im Hochland riss der Gaszug. In der Not war Improvisation Trumpf.

Abseits der Touristenrouten lernte er mit seinem Bulli ganz besondere Nachkommen der Wikinger kennen: Eymundur, der eine Million Bäume pflanzte, aus Brachland ein Paradies mit Bio-Produkten schuf, Heida, die bereits als Model in New York arbeitete und dann Farmerin wurde, Elin, die gegen ein Staudammprojekt kämpft – und Torfi, der nach 30 Jahren in Deutschland wieder in seine alte Heimat zurückkehrte – ohne seine Frau, dafür aber mit seinem T2-Oldtimer.

Am Ende der bewohnten Welt

Mit seinem Freund Thordur, dem Postboten am Ende der bewohnten Welt, ritt der Island-Kenner tagelang durch die Westfjorde. Bei Hildibrandur, dem Experten für Gammelhai, kostete er Islands furchterregendste Spezialität. Beim herbstlichen Schafabtrieb war er kaum von einem einheimischen Farmer zu unterscheiden, nur das rituelle Brennivin-Schnapsgelage haute ihn um. Am nächsten Tag geriet Gebhard am Schafpferch in der Lavawüste in Dreharbeiten – nun taucht Bulli „Erwin“ sogar kurz im Island-Thriller „Trapped“ auf.

Viele wunderschöne kleine Geschichten, spektakuläre Aufnahmen und Videos der traumhaften Landschaften und mittendrin immer wieder der kleine rot-weiße Oldtimer – „Bulli-Abenteuer Island“ macht süchtig, schreibt die Tecklenburg Touristik als Veranstalterin.

Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro (Abendkasse 16 Euro), Schüler und Studenten zahlen elf Euro, Kinder unter sechs Jahren sind frei . Die Tickets gibt es bei der Tecklenburg Touristik GmbH (0 54 82/93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de. Das Kulturhaus ist nicht barrierefrei. Weitere Informationen: www.peter-gebhard.de.