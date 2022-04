Mit allen Sinnen die Natur erfahren

Rainer Budke hatte sich im Vorfeld einen kleinen Spickzettel geschrieben. Natürlich nicht, weil sich der erfahrene Naturbursche bei den Pflanzen und Kräutern im Tecklenburger Kurpark nicht auskennt, vielmehr wollte er nichts übersehen, als es mit den Kindern ins Grüne ging. Als Mit-Organisator verteilte er am Freitagnachmittag Körbe für die 22 Kinder mitsamt Eltern, die an der Kräuterwanderung des Geschichts- und Heimatvereins teilnahmen. Organisiert wurde die Aktion von Werner Harlinghausen.

Dieser zeigte sich angesichts der zahlreichen Familien mit Kindern, die das Ausklingen der Osterferien für eine Wanderung durch die Natur nutzen wollten, begeistert: „Es ist wieder ein Beleg, dass unsere Aktionen immer gut ankommen.“ Wichtig ist dem 79-Jährigen, dass die Jungen und Mädchen in der Gemeinschaft die Natur und ihre verschiedenen Einflüsse mit allen Sinnen erleben und erfahren können: „Toben, spielen, entdecken, neugierig sein, sich ausprobieren – all das ist hier möglich und so wichtig für die Kinder.“ Seit sechs Jahren veranstaltet Harlinghausen, der beim GHV für die Nachwuchsarbeit zuständig ist, verschiedene Aktionen. So stehen im Sommer ein Beerentag und nur wenige Wochen später auch ein Apfeltag im eigenen Garten nahe Haus Marck an: „Dann pressen wir unter anderem selbst Äpfel.“

Immer mit dabei und eine große Unterstützung ist Frau Krystyna. Am Freitag hatte sie den Quark für die Kartoffeln, die nach einer Wanderung durch den Kurpark über einer offenen Feuerstelle gebraten wurden, zubereitet: „Uns macht die Arbeit mit den Kindern einfach Spaß. Es erfüllt uns sehr zu sehen, wenn die Kinder Spaß haben und ins Gespräch kommen.“

Auf einer Lichtung im Kurpark hatte Harlinghausen im Vorfeld eine Feuerstelle mit Sitzbänken hergerichtet. Zusammen mit dem Quark und den verschiedenen Kräutern, die im Vorfeld gepflückt und bestimmt wurden, schmeckten die warmen Kartoffeln natürlich gleich doppelt so gut. Natürlich durfte auch der frisch gepresste Apfelsaft von Harlinghausens eigener Streuobstwiese nicht fehlen.

Budke zeigte sich angesichts der Kenntnisse, die die Kinder bereits aus dem Elternhaus mitbrachten, begeistert: „Viele Kräuter waren schon bekannt, andere noch nicht – so können wir nach und nach die Natur erklären und erfahrbar machen“, erläuterte er. Budke zeigte den Kindern unter anderem Bärlauch und wilden Schnittlauch, aber auch Giersch und gelbe Taubnessel.

Außerdem wurde die Aktion im Kurpark auch dafür genutzt, eine Schaukel an einem Baum aufzuhängen. Nachdem Budke zusammen mit einem Vater die Seile eingespannt hatte, konnte es direkt losgehen. Ein kleines Mädchen probierte das neue Highlight mitten in der Tecklenburger Natur aus und zeigte sich begeistert.

Die Lichtung am Fuße des Kurparkes, so Harlinghausen, sei für derlei zukünftige Aktionen optimal. Er könne sich außerdem einen kleinen Pavillon an dieser Stelle vorstellen. Man merkte es direkt: Der Geschichts- und Heimatverein hat noch so einiges vor, und Werner Harlinghausen hat dafür immer wieder neue Ideen parat.