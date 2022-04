Mit brennenden Fackeln geht es zum Osterfeuer

In einem Fackelzug geht es zum Osterfeuer: Am Ostersonntag laden der GHV und die Kirchengemeinden dazu ein.

Endlich wieder ein Osterfeuer, werden viele Tecklenburger und angereiste Gäste sagen, wenn am Ostersonntag um 19.30 Uhr das traditionelle zentrale Osterfeuer mit der ökumenischen Andacht eingeläutet wird. Zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, musste es pandemiebedingt abgesagt werden, obwohl die von den Pfadfindern eingesammelten ausgedienten Weihnachtsbäume für den Holzstoß bereit lagen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurden sie schließlich nach Ostern verbrannt.

Aber jetzt werde wohl nichts mehr die vorbereitenden Akteure davon abhalten, am Ostersamstag den Holzstoß aufzuschichten, teilt der GHV mit. Wieder liegen die alten Weihnachtsbäume bereit. Die Fackeln wurden wie schon über viele Jahre hinweg von privater Hand gespendet, die bunten Ostereier, die der Geschichts- und Heimatverein an die Kinder am Holzstoß verteilt, sind bestellt.

Ostereier für die Kinder

Am Ostersonntag ist es dann wieder soweit: Im evangelischen Gemeindebrief steht zu lesen: „Sonntag, 17. April, 19.30 Uhr ökumenische Osterfeuerandacht, Pfarrer Björn Thiel, Stadtkirche Tecklenburg“. Der Geschichts- und Heimatverein (GHV) lädt zusammen mit beiden Kirchengemeinden ein. Erwartet werden zur Andacht wieder über 100 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern. Danach werden vor dem Kirchenportal die Fackeln verteilt und die erste Fackel an der Osterkerze entzündet.

Über den Kirchpfad und den Sonnenweg führt dann der Weg durch den Kurpark hinab zum Handal zu einer Pachtwiese südlich vor das Freibad, wo etwa um 20.30 Uhr gemeinsam der Holzstoß entzündet wird. Familien, deren Kinder mit ihren Familien weit entfernt von Tecklenburg wohnen, berichten, dass anlässlich des Osterfestes das Tecklenburger Osterfeuer ein beliebter Treffpunkt mit manchen lange nicht gesehenen Freunden oder Nachbarn ist.

Auch an das leibliche Wohl der Gäste ist hinreichend gedacht: Ein Imbiss- und Getränkestand steht dafür bereit. Kameraden des Tecklenburger Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr werden wie immer mit Umsicht für die Sicherheit am Feuer Sorge tragen, wofür der GHV ihnen sehr dankbar ist.