Mit Bus und Bahn auf Tour

Das „Mama-Taxi“ kann künftig öfter stehen bleiben. Busfahren ist angesagt. Jugendliche, die im Nachbarort ein Konzert oder ein Sportangebot besuchen oder in Münster bummeln möchten, können dazu den Bus nutzen – an allen Tagen im Jahr. Die Stadtverwaltung schlägt den Kommunalpolitikern vor, das Schüler-Ticket Westfalen einzuführen. Der Ausschuss für Familie, Schule und Sport wird sich mit der Thematik befassen. Er tagt am Dienstag, 31. Mai, um 19.30 Uhr im Graf-Adolf-Gymnasium (GAG). Letztendlich entscheiden muss der Stadtrat.

Gelten soll das Schüler-Ticket ab dem Schuljahr 2022/23 für alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Gesamtschule. Anspruchsberechtigt sind am GAG 433 Jugendliche sowie an der Gesamtschule an den Standorten Lengerich und Tecklenburg 530. Für die Stadt Tecklenburg bedeutet das laut Sitzungsvorlage eine finanzielle Gesamtbelastung in Höhe von rund 44.000 Euro pro Schuljahr.

Vorteil des Tickets sei, dass die Schülerinnen und Schüler es im gesamten Westfalen-Bereich (einschließlich Stadtverkehr Osnabrück) nutzen können und neben der Nutzung für die Fahrt zur Schule und zurück auch nachmittags oder am Wochenende den öffentlichen Personennahverkehr inklusive Bahn nutzen und kennenlernen können, schreibt die Verwaltung. Das bedeutet zudem eine finanzielle Entlastung der Eltern und einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

In Zusammenarbeit mit der RVM haben bereits die Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Mettingen und Lotte das Schüler-Ticket eingeführt.

In Tecklenburg hatte die FDP-Fraktion beantragt, dass die Stadtverwaltung die Kosten für das Ticket ermittelt und ein Finanzierungsmodell erstellt. Vorbild war die Nachbarstadt Ibbenbüren, wo das Schülerticket auch für Schüler gilt, die bislang keinen Anspruch auf eine Jahreskarte hatten. So würden Individualverkehre eingespart, zum Beispiel bei schlechtem Wetter oder zu außerschulischen Veranstaltungen. Dann muss nicht das „Mama-Taxi“ fahren, sondern es wird der Bus genutzt. Das stärke auch den öffentlichen Personennahverkehr, so die Liberalen in ihrem Antrag.