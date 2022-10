Mit Fleecedecken gegen die Kälte

Es wird deutlich kühler in den Kirchen. Damit niemand frieren muss, hat die evangelische Kirchengemeinde Tecklenburg vorgesorgt und Fleecedecken angeschafft. Und sie verweist auf weitere Möglichkeiten, sich gegen die Kälte zu wappnen.

Selbstverständlich müssen angesichts der aktuellen Energieknappheit auch Gemeinden und Kirchen ihre Gewohnheiten zum Energieverbrauch überdenken. „Wie viele andere öffentliche Einrichtungen, haben wir bereits die Anstrahlung der Stadtkirche Tecklenburg und der Stiftskirche in Leeden eingestellt“, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Auch bleibt es in allen vier historischen Kirchen der Gemeinde deutlich kühler als gewohnt: Die Heizungen werden nicht auf die üblichen Temperaturen hochgefahren, das koste zu viel Energie.

Deutlich kühler

Dass der Gottesdienstbesuch bei 15 Grad nicht unbedingt gemütlich ist, haben die Gottesdienstbesucher in den vergangenen Wochen bereits gespürt und doch mit Humor genommen, so die Kirchengemeinde weiter.

Da man aber in den anstehenden Festzeiten bis Weihnachten nicht auf Gottesdienste in den Gotteshäusern verzichten will, hat man eine bekannte und gute Idee übernommen: Die Kirchengemeinde Tecklenburg hat Fleecedecken angeschafft, mit denen man ab sofort die aufsteigende Kälte abwehren kann. Zusätzlich sind alle ermutigt, sich selbst mit Decke, Wärmflasche und warmem Mantel auf den Gottesdienst vorzubereiten. „So können wir durch unsere gemeinsamen Maßnahmen auch in dieser Zeit der Energieknappheit gut gewärmt Gottesdienste in unseren Kirchen in Brochterbeck, Leeden, Ledde und Tecklenburg feiern“, ist sich die Kirchengemeinde sicher.

Über die Möglichkeit, im weiteren Verlauf des Winters zu Beginn des nächsten Jahres Gottesdienste in den Gemeindehäusern und damit in wärmeren Gefilden zu feiern, will das Presbyterium später neu entscheiden.