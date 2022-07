Mit Lachyoga zu guter Laune

Kerstin Inhester will einen Club gründen

Schlechte Laune? Nicht gut drauf? Was macht man dagegen? Die Antwort ist einfach: die Mundwinkel hochziehen und lachen. Zweifel, ob das funktioniert? Die kann Kerstin Inhester schnell ausräumen – mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht. Die Tecklenburgerin möchte einen Lachyoga-Club gründen, der sich regelmäßig trifft. In einem Pressegespräch erläutert sie, was Lachyoga ist und wie es wirkt.