Mit leichtem Gepäck in die Zukunft

Es gibt Umbrüche in der evangelischen Kirchengemeinde: Im März nächsten Jahres verabschiedet sich Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff in den Ruhestand. Und es muss an den Gebäudekosten in der vierpoligen Stadt gespart werden. Welche Änderungen sich daraus ergeben und wie sich die Kirche für die Zukunft aufstellt, das waren die wesentlichen Themen der kreiskirchlichen Visitation. An fünf Tagen hat das Visitationsteam zahlreiche Gespräche geführt.

