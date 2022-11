Mit Sensoren und Kameras

In Tecklenburg soll ein hochmodernes Parkraummanagement etabliert werden. Wie Bürgermeister Stefan Streit am Dienstagabend im Stadtrat ankündigte, könnten die ersten Parkplätze möglicherweise bereits während der nächsten Freilichtbühnensaison damit ausgestattet werden. Er sprach von einem System, das sowohl auf Kamera- als auch auf Sensorentechnik beruht. „Das gibt es so in ganz NRW noch nicht.“ Der zweite wichtige Baustein: im Stadtgebiet verteilte Digitaltafeln.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet