Mit Spiel und Spaß die Sprache lernen

Um Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 6 das Fach Französisch nahezubringen und die Motivation der Französischlernenden in der Jahrgangsstufe 7 zu verstärken, war jetzt Manon Cordiani mit dem France-Mobil am Tecklenburger Graf-Adolf-Gymnasium (GAG).

„Je ne parle pas français, aber bitte red’ weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie schön an.“ So wie in diesem Song von Namika mögen einige der Kinder mit Neigung zum Französischen gedacht haben, als sie mit Spiel und Spaß an die französische Sprache und die Kultur des Nachbarlandes herangeführt wurden. Wie es in einem Bericht des GAG heißt, lud die junge Französin die Kinder zu einem motivierenden Spiel ein. Dabei ging es um Sportarten, die auf Französisch benannt, durch Bewegungsabläufe pantomimisch dargestellt und von allen nachgeahmt werden mussten. Anschließend wurde die Klasse in Gruppen eingeteilt (croissants, baguettes et macarons). Es ging darum, im Wettstreit möglichst viele Punkte zu erlangen. Die Schülerinnen und Schüler bekamen Karten, auf denen verschiedene Gegenstände abgebildet waren, die von Manon Cordiani benannt wurden. Die Karten wurden anschließend ausgelegt und den Lernenden Lieder vorgespielt, die diese Begriffe enthielten. Ab jetzt war gutes Zuhören und Geschwindigkeit gefragt.

Gutes Zuhören gefragt

Der Französischkurs der Jahrgangsstufe 7 kam in den Genuss eines angepassten Programms. Hier stand die Anwendung der ersten bereits gelernten Ausdrücke und Redewendungen im Vordergrund. In verschiedenen nachgestellten Situationen und aktionsreichen Spielen konnten sie ihre vorhandenen Sprachkenntnisse im direkten Kontakt mit einer Muttersprachlerin anwenden und dabei positive Erfahrungen auch außerhalb des Unterrichtsgeschehens machen.

In beiden Programmen ging es von Beginn an abwechslungsreich zu, und die Beteiligten merkten schnell, dass die Verständigung auf Französisch quasi wie selbstverständlich lief.

Manon Cordiani ist eine von zwölf französischen Lektoren im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die durch NRW reisen und sich dafür einsetzen, ein attraktives, aktuelles und authentisches Frankreichbild zu vermitteln, die Vorteile des Französischlernens aufzuzeigen und Lust auf eine internationale Mobilitätserfahrung zu machen.

20-jährige Tradition

Die Arbeit des France-Mobil und der mobiklasse.de, seinem Pendant in Frankreich, konnten im vergangenen Jahr auf eine 20-jährige Tradition zurückblicken. Bundesweit hat das kostenlose Programm bereits 1,4 Millionen Schüler an über 17 000 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen erreicht.

Das Fach Französisch hat eine lange Tradition am GAG. Der Frankreichaustausch mit der Partnerschule, dem Collège Saint-Exupéry in Chalonnes-sur-Loire findet seit 1976 jährlich statt und hat schon Hunderte von Schülern und deren Familien bereichernde Erfahrungen im Nachbarland ermöglicht und sie begeistert. In den letzten beiden Jahren waren Austauschfahrten zwischen den Städten pandemiebedingt nicht möglich. Für diesen Herbst herrscht aber Zuversicht, die Stadt an der Loire wiederzusehen. Bis dahin findet weiterhin ein virtueller Austausch zwischen Französischlernenden des GAG und Deutschlernenden des Collège auf der eigens eingerichteten Internetplattform „Teletandem“ des Deutsch-Französischen Jugendwerkes statt.