Mit Technik für den Schutz der Umwelt

Auch in diesem Schuljahr ist die Robotik-AG des Graf-Adolf Gymnasiums (GAG) erfolgreich in eine neue Runde gestartet. Insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler nehmen unter Leitung von Florian Dieck an der einmal wöchentlich stattfindenden Arbeitsgemeinschaft teil. Besonders erfreulich ist die große Anzahl an Neulingen aus der fünften und sechsten Jahrgangsstufe, heißt es in einem Bericht des GAG.

Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern Kenntnisse im Bereich des Programmierens von Robotern zu vermitteln. Hierzu werden die Roboter und die Programmiersprache von Lego-Mindstorms verwendet. Anhand diverser aufeinander abgestimmten Problemstellungen werden die verschiedenen Bestandteile der Programmiersprache erlernt und angewendet. Dieses problemorientierte Unterrichten wirkt sich besonders positiv auf die Motivation und die eigenständige Arbeitsweise aus, so das GAG.

Eigenständiges Arbeiten

Nach dem Erlernen der Grundfähigkeiten haben die Lernenden die Möglichkeit, an dem Roboterwettbewerb des zdi-Netzwerks des Landes Nordrhein-Westfalen teilzunehmen. Dieser Wettbewerb ist seit 2006 ein zentraler Bestandteil des zdi-Netzwerks und verzeichnet seitdem wachsende Teilnehmerzahlen. Die jährlich wechselnden Aufgaben haben dabei immer einen Bezug zu den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. So lautet das aktuelle Thema „Umwelthelden – mit Technik für den Umweltschutz“.

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft können die Schüler einen eigenen Roboter konstruieren und ihn anschließend so programmieren, dass dieser möglichst viele Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit löst. An mehreren Wettkampftagen werden dann auf Kreisebene und anschließend auf Bezirks- und Landesebene die Sieger ermittelt.