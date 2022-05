Mitmachaktionen und Musik

Am Sonntag wird es voll im Kneipp-Zentrum am Waldfreibad. Der Kneipp-Verein lädt dort zum Tag der offenen Tür ein.

Die „Sunset Stompers“ musizieren am Sonntag im Kurpark und sorgen für eine schöne Atmosphäre.

Es gibt viel zu sehen und zu erleben, wenn der Kneipp-Verein am Sonntag, 8. Mai, zum Tag der offenen Tür ins Kneipp-Zentrum am Waldfreibad einlädt. Von 14 bis 18 Uhr werden verschiedene Mitmachaktionen für Jung und Alt angeboten. Es gibt einige Sequenzen aus dem Qigong, Seniorengymnastik sowie diverse Wellness- und Gesundheitsangebote aus dem Hause Kneipp zum Ausprobieren. Hinzu kommen verschiedene Massage-Varianten von Kopf bis Fuß zum Verwöhnen und die Möglichkeiten der kneippschen Wasseranwendungen.

Eine Rallye, organisiert vom Tecklenburger Kneipp-Kindergarten, führt durch den Kurpark mit der Option, beim Picknickkonzert innezuhalten. Anschließend erwartet die Teilnehmer am Kneipp-Zentrum die Preisverleihung.

Rallye und Picknick

Bei Kaffee und Kuchen ist Gelegenheit, sich auszutauschen, weitere Informationen zu erhalten über die Tätigkeiten des Vereins und den Tag zu genießen.

Zu dem Picknickkonzert im Kurpark lädt die Tecklenburg Touristik ein. In Verbindung mit dem Tag der offenen Tür des Kneipp-Zentrums findet das Konzert ab 15 Uhr am Rondell im Kurpark statt. Geboten wird Livemusik, gepaart mit Gartengenuss in gemütlicher Picknickatmosphäre.

Bei freiem Eintritt für die Zuschauer gastiert die New Orleans- und Dixieland-Jazz- und Blues-Band „Sunset Stompers“.

Alle Gäste sind aufgerufen, zu picknicken. Sie können Decken und Proviant mitbringen und im Kurpark verweilen.