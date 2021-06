Motorradfahrer schwer verletzt

In der Kurve in Höhe der Einfahrt zu Haus Hülshoff kam der Motorradfahrer von der Straße ab und rutschte in eine Hecke.

Schwere Verletzungen hat ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Greven am Mittwoch bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße erlitten. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 17.45 Uhr

mit seinem Motorrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Wechter Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Krad in eine Hecke. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.

Auch die Feuerwehr ist zu dem Unfallort in Höhe der Einfahrt zu Haus Hülshoff ausgerückt. Die Wehrleute bargen das Motorrad aus der Böschung und nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf.