Musik, Geselligkeit und viel Spaß

Endlich gab es in St. Peter und Paul wieder ein Pfarrfest. Und das lockte zahlreiche Besucher an.

„Miteinander feiern – leben – teilen“ so das Motto des Pfarrfestes in St. Peter und Paul. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wurde zwischen Pfarrheim und Kirche Pfarrfest gefeiert.

Begonnen wurde mit einem Gottesdienst im Pfarrgarten im Schatten der alten Bäume, musikalisch mitgestaltet von einem Drei-Generationenchor aus Kindern, Müttern und Großmüttern und weiteren Erwachsenen, die Spaß am Singen haben, unter der Leitung von Eva Linsky. Pastor Paul Kodannur bedankte sich bei allen für ihr Kommen und freute sich, mit so vielen Gläubigen ein fröhliches Pfarrfest zu feiern. Der Dank galt allen Helferinnen und Helfern. Durch deren Einsatz kam nach dem Gottesdienst keine Langeweile auf.

Es gab kleine Spiele für Jung und Alt vom Familienzentrum, deren Mitarbeiterinnen die zahlreichen Kinder in Schmetterlinge, Katzen, Löwen und vieles mehr verwandelten. Die Lagerleiterrunde bot aus ihrem riesigen Fundus ein Geschicklichkeitsspiel an, und über den ganzen Platz knatterte das alte Glücksrad, sehr zur Freude der Kinder. Die Lose fanden reißenden Absatz und schon nach gut eineinhalb Stunden hieß es: „Ausverkauft!“.

Viele Aktionen

Auch galt es auch noch an drei Stellen zu schätzen wie viele Kaffeebohnen in einem Glas waren, oder wie viele Rosinen in einem anderen Behälter waren und auch die Anzahl der Kronkorken am Getränkestand stellten viele vor eine große Frage. Die Antwort gab es dann um 14 Uhr. Klaus Berg hatte ein genaues Augenmaß bewiesen und 2222 Kronenkorken geschätzt. Bei den Rosinen hatte Titus Jostmeier die Nase vorn und die Menge der Kaffeebohnen im Glas hatte Frank Masche ziemlich genau geschätzt.

Gespannt warteten die Besucher bei Kaffee und Kuchen, Salat und Bratwurst auf die Hauptverlosung, denn neben den zahlreichen kleinen und großen Preisen gab es ja noch ein Zusatzlos. Eine Reise für zwei Personen zum Bundestag nach Berlin gewann Angela Wiechert.

Schnell verging die Zeit. Die Musiker der Bocketaler unter der Leitung von Niko Förster spielten altbekannte, aber auch neue Stücke und wurden mit viele Applaus bedacht. Ein absolutes Highlight war aber zum Schluss das Ausprobieren der unterschiedlichen Musikinstrumente. Jung und Alt konnten versuchen, Instrumenten Töne zu entlocken. Großer Andrang herrschte am Schlagzeug. Bereitwillig gaben die Musiker Auskunft auch über möglichen Unterricht, der von ihnen zur Nachwuchsförderung gerne erteilt oder vermittelt wird. So verging ein toller Nachmittag, der wieder einmal alle zusammenführte.