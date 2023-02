Musik im Licht der Fackeln

Zu einer Reise in die sagenumwobene Geschichte Tecklenburgs laden die Grünen anlässlich des Weltfrauentags ein. Neben Musik von Gudrun Gunia gibt es Geschichtliches über die Hexenverfolgung.

Grüne laden am Weltfrauentag ein

Gudrun Gunia tritt anlässlich des Internationalen Frauentages am Wierturm auf.

Am Mittwoch, 8. März, beginnt das rund einstündige Konzert mit Gudrun Gunia um 18 Uhr bei Fackelschein am Wierturm.

„Einstmals waren es die Bänkelsängerinnen und -sänger, die der Öffentlichkeit Legenden, Anekdoten, Gruseliges, Heiteres und sonstiges Wissenwertes aus der Region singend überbrachten. Ich habe mich dieser Tradition angenommen und nehme am Weltfrauentag vor der historischen Kulisse des Wierturms mit vertonten Geschichten über Frauen aus dem Tecklenburger Land und deren Schicksale, alle Interessierten mit auf eine Reise in die sagenumwobene Vergangenheit“, so die Künstlerin selber.

Da hilft eine Gräfin ihrem Gemahl, sich aus teuflischen Fängen zu befreien, da werden vermeintliche Hexen angeprangert. Und Paula entscheidet vor Urzeiten, lieber zu Stein zu werden, als das von ihr selbst gewählte Leben aufzugeben.

Den Frauen Gehör verschaffen

Nach wie vor sind Frauen in vielen Gesellschaften benachteiligt, sogar mit dem Tod bedroht. Umso wichtiger ist es, ihnen mit diesem Tag immer wieder besonders Gehör zu verschaffen. Dass das auch auf sehr unterhaltsame Weise geschehen kann, wird Gudrun Gunia unter Beweis stellen, heißt es in einer Mitteilung der Grünen.

Außerdem wird Marielies Saatkamp eine geschichtliche Übersicht über die Hexenverfolgung im früheren Tecklenburg geben.

Der Eintritt ist frei. Gerne wird eine Spende für das Frauenhaus Rheine entgegengenommen.

Weitere Informationen zur Bänkelsängerin gibt es unter www.sagenhafte-lieder-muensterland.de.