Musik lässt den Alltag vergessen

Ein Wiedersehen mit zwei überaus sympathischen Künstlern hat es am Sonntag gegeben. Die Niederländerin Peti van der Velde und der aus der Ukraine stammende Keyboarder Kirill Vorwald hatten schon im Vorjahr das Publikum im Rahmen der Picknick-Konzerte auf dem Gelände von Haus Hülshoff um eine eindrucksvolle Facette bereichert.

Nun war das Duo wiederum der Einladung von Lucy Costello und Nils Reuter gefolgt. Die Resonanz war bei den Liebhabern unter die Haut gehender Gesangskunst dementsprechend groß.

Peti van der Velde hat am renommierten Königlichen Konservatorium in Den Haag Jazzgesang studiert, ihr stilistisches Spektrum reicht von Soul über Jazz und Musical bis zu populären Rock- und Popsongs. Peti van der Velde ist eine viel beschäftigte Sängerin auf den Bühnen von Den Haag, Düsseldorf bis Hamburg, und so ist es umso erfreulicher, dass man sie an diesem sommerlichen Nachmittag in Tecklenburg erleben konnte.

Großes Spektrum

Mit dem in Osnabrück ausgebildeten Pianisten Kirill Vorwald hat sie schon oft zusammen auf der Bühne gestanden, da stimmte der musikalische Dialog zum Vergnügen des Publikums bis ins kleinste Detail. Kirill Vorwald kennt man von seinen Konzerten mit der Tommy Schneller Band, er ist aber nicht nur in der Bluesszene ein viel beschäftigter Musiker. Mit seiner sensiblen und jederzeit präsenten Art der Begleitung bot er Peti van der Velde genau den farbenreichen Grund, auf dem sie ihre ausdrucksstarke Stimme glänzen lassen konnte.

Aus der großen Schatzkiste seines Repertoires hatte das Duo ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das wie ein Crossover der Stile für jeden Besucher sicherlich das passende Lieblingslied bereit hielt. Das Duo startete mit dem legendären „Valerie“ von Amy Winehouse. Da konnte man sich einfangen lassen von der warm timbrierten Stimme von Peti Van der Velde.

Die großen Balladen von Roberta Flack, Oletta Adams und Aretha Franklin schienen wie für Peti van der Velde geschrieben, sie erklangen in einer förmlich unter die Haut gehenden und lebendigen Art. Da konnte man sich einfach zurücklehnen und die wunderbare Musik genießen. Soulklassiker wie „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan bis „Superstition“ von Stevie Wonder durften bei diesem Mix legendärer Hits nicht fehlen. Gloria Jones „Tainted Live“ aus dem Jahre 1964 erklang mit Leidenschaft gesungen in einer spritzig mitreißenden Version.

Hoffentlich kann man Peti van der Velde und Kirill Vorwald auch im nächsten Jahr wieder in bei einem Konzert im Park erleben.