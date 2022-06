Musiker sind voller Vorfreude

Was in der Corona-Zeit sehr beliebt war, geht jetzt weiter: die Picknick-Konzerte im Park von Haus Hülshoff.

Die Vorfreude der Künstler-für-Künstler-Gruppe auf die neue Konzertsaison steigt mit jedem Tag, das spürt man direkt bei den gemeinsamen Proben mit Leiterin Lucy Costelloe. Gerade für diejenigen, die von Anfang an dabei waren, haben sich die Picknick-Konzerte@Haus Hülshoff mittlerweile zu einem echten Highlight des Bühnenjahrs entwickelt, schreiben die Organisatoren in einem Pressebericht.

So auch für Sängerin Rachel Colley, die am 24. Juli im neu formierten Duo mit Gitarrist Julian Hubert, ihr Rock/Pop Unplugged Konzert abliefert: „Es bedeutet mir sehr viel, Teil der Picknick-Konzerte zu sein. Wir haben das Projekt zusammen als Freunde gestartet, als nichts anderes ging und alles abgesagt war. Diese Konzerte haben unseren Spirit während der Pandemie hochgehalten, und deshalb wird Tecklenburg für immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben.“

Für viele Künstler ergab sich hiermit auch die Gelegenheit, etwas Neues, Eigenes auszuprobieren und sich kreativ ausleben zu können, ohne sich an Drehbücher und Regieanweisungen halten zu müssen. „Die Picknick-Konzerte@Haus Hülshoff sind eine fantastische Gelegenheit, sich künstlerisch auszudrücken. Ganz oft sind wir ja im Orchester eingebunden, aber hier können wir ganz neue Sachen ausprobieren, eigene Stücke vor Publikum vorstellen oder unsere Lieblingsstücke spielen“, zeigt Gitarrist und Komponist Matthias Strass sich begeistert, dessen Nordic Folk & Modern Acoustic Trio „Strandgut“ mit Gitarre, Flöte & Cello am 31. Juli auftreten wird.

Durch die Konzertreihe sind teilweise völlig neue Konstellationen entstanden, und die Künstler finden es unheimlich inspirierend, sich mit so vielen anderen Profis austauschen und voneinander lernen zu können. Sängerin Stephanie Tschöppe, die am 21. August zum Abschluss der Konzertreihe mit legendären Songs aus Film und Musical ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, wird begleitet von Tjaard Kirsch am Klavier, der Dirigent und musikalischer Leiter bei den Freilichtspielen Tecklenburg ist. Ein weiteres dickes Plus für sie ist der unmittelbare Kontakt zum Publikum. „Was die Veranstaltungen für mich so schön macht, ist die Nähe, die direkte Interaktion mit dem Publikum und dieser familiäre Rahmen, in dem die Konzerte stattfinden,“ findet die Sängerin. „So viel Spaß es auch macht, in den großen Shows mitzuwirken, sind diese intimen Auftritte für uns immer etwas ganz Besonderes“.

Familiärer Rahmen

Am 7. August können die Gäste sich auf die fantastische Stimme von Peti van der Velde freuen, die am 7. August ihr Funk und Soul Classics-Programm präsentiert. „Wer einmal hier aufgetreten ist, möchte immer wieder kommen,“ sagt die Soulsängerin und Musical Star, die dieses Jahr neben ihrem Auftritt bei den Picknick-Konzerten auch in der Rolle der Deloris van Cartier bei „Sister Act“ auf der Freilichtbühne Tecklenburg zu bewundern ist. „Und deshalb hoffen wir alle auf eine erfolgreiche Saison“, fügt Lucy Costelloe lächelnd hinzu, „damit noch viele, viele weitere Künstler in den Genuss kommen können, in dieser herrlichen Atmosphäre aufzutreten.“

Die Konzerte finden vom 10. Juli bis zum 21. August jeweils sonntags von 15 bis 17 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) im Park von Haus Hülshoff statt. Die Eintrittskarten kosten 20 Euro. Sie können bestellt werden per E-Mail (info@tecklenburgevents.com). Erhältlich sind sie auch im Mediterrana, Am Alten Posthof 13, Ibbenbüren; in der Lengericher Buchhandlung, Münsterstraße 6, Lengerich und bei der „Eisdealerin“, Haus Hülshoff 1, in Tecklenburg (samstags und sonntags, 12 bis 17 Uhr). Weitere Informationen gibt es unter www.tecklenburgevents.com.