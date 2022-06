Nach den Ferien geht es zur Bühne

Kurz vor den Sommerferien läutete die Kindergruppe „Junges Gemüse“ den Sommerabschluss ein. Mit einem Spiel- und Spaßnachmittag auf dem Abenteuer-Spielplatz des Regenbogen-Campingplatzes haben die Mädchen und Jungen sich in die Ferienpause verabschiedet.

Die Betreuerinnen Lara Barlag, Sabrina Barlag, Marie Denter, Claudia Kathöfer und Lotta Seidel hatten mit den 15 Kindern auf dem Spielplatz beim gemeinsamen Spiel viel Spaß, sodass die Zeit wie im Fluge vorüberging. Es gab Bewegungs- und verschiedene Kartenspiele. Zur Stärkung hatten die Betreuerinnen ein Obst-, Gemüse-, Kuchen- und Süßigkeiten-Büfett vorbereitet, dazu gab es erfrischende Getränke.

Dank an Betreuerinnen

Mit einem anschließenden gemeinsamen Abendessen bedankte sich der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Leeden, Gerhard Wellemeyer, bei den Betreuerinnen „für ihren langjährigen, erfolgreichen und sehr engagierten Einsatz in der Kinder- und Jugendbetreuung“. Dieser dauere bei den meisten jetzt schon über fünf Jahre an, wurde doch die Kindergruppe „Junges Gemüse“ auf Initiative der IG Leeden im März 2017 gegründet. Auch heute noch unterstützt die IG das „Junge Gemüse“ daher bei Bedarf. Zusammen zeigten die Ehrenamtlichen sich sehr erfreut darüber, „dass nach einer Zwangspause in der Pandemie die angebotene Jugendarbeit inzwischen wieder so gut angenommen wird“.

Nach den Sommerferien startet das „Junge Gemüse“ am Dienstag, 16. August, um 16 Uhr. Dazu sind auch alle Erstklässler des neuen Schuljahres eingeladen, die bei den Gruppennachmittagen willkommen sind. Diese finden alle zwei Wochen für Kinder im Grundschulalter im Jugendhaus an der Stiftskirche statt.

Aus Anlass des fünfjährigen Bestehens des „Jungen Gemüses“ sagte Gerhard Wellemeyer den Betreuerinnen zu, dass die IG Leeden die Kinder und das Leitungsteam der Gruppe am 24. August zum Kindermusical „Der Zauberer von Oz“ auf die Freilichtbühne Tecklenburg einladen wird.