Nachbarn werden zur Kasse gebeten

Sehr einfallsreich waren die Schäffer beim Teggeln der Fastnacht Oberdorf. Und so würde ordentlich Geld in die Kasse gespült. Gezahlt werden musste unter anderem für einen „SB-Futterautomat für Notfälle“ und für eine „Olympiataugliche Poolanlage“.

Nach dreijähriger Coronapause traf sich die Fastnacht Oberdorf endlich wieder in der Historischen Gaststätte Franz zum Teggeln. Der Vorsitzende Manfred Roeßmann begrüßte über 100 Haushaltsvorstände. Besonders hieß er die neuen Träger des Mühlenteichordens, Michael König und Thomas Roloff, die alten Träger des Mühlenteichordens Manfred Knop und Hubert Poerschke und Bürgermeister Stefan Streit willkommen.

240 Haushalte

Der Rückblick, vorgetragen von Robert Lampe, gab noch einmal einen kurzen Überblick über die vergangenen drei Vereinsjahre, in denen coronabedingt fast nichts stattgefunden hatte. Über den Mitgliederstand gab es zu berichten, dass mit den Neuaufnahmen von Jonas Roeßmann, Michael Lagemann, Thomas Voß und Steffen Kasperczyk die Fastnacht Oberdorf jetzt 214 Haushalte umfasst. Die Kasse, geprüft von Andreas Stöber und Henri Hochstrate, weist einen passablen Bestand aus. Auf Antrag wurden ohne Gegenstimme der Kassierer und der gesamte Vorstand entlastet. Neue Kassenprüfer sind Andreas Ventker und René Schulte Brochterbeck.

Der Vorstand bedankte sich bei den alten Schäffern für die gute Zusammenarbeit und das Durchhalten während der Coronazeit und benannte die neuen Schäffer. Diese sind: Bezirk 1 Lothar Karliczek (Vertreter: Martin Löpmeier); Bezirk 2 Josef Mersch (Thomas Mersch); Bezirk 3 Benedikt Ahmann (Christian Ventker); Bezirk 4 Kay Upmeyer (René Schulte Brochterbeck); Bezirk 5 Thomas Roloff (Udo Höffker); Bezirk 6 Andreas Schulte Brochterbeck (Hendrik Schöpker); Bezirk 7 Bastian Masche (Daniel Hilgedieck); Bezirk 8 Rainer Heise (Jens Leugers).

Vorstandswahlen

Nun galt es, den 2. Vorsitzenden, den Schriftführer und den Kassierer neu zu wählen. Um die Arbeit auf mehr Personen zu verteilen, wurde die Aufgabe des 2. Vorsitzenden und des Schriftführers getrennt. Robert Lampe als 2. Vorsitzender und Karsten Buchsbaum als Kassierer wurden einstimmig wieder gewählt. Neu in den Vorstand wurde als Schriftführer Maximilian Stüve gewählt.

Da leider der gesamte Festausschuss erkrankt war, verlas der Vorsitzende Manfred Roeßmann einen kurzen Bericht über den Verlauf des Festes, was die Fastnachtsgemeinschaft eine Woche zuvor in diesen Räumen gefeiert hatte. Unter der Voraussetzung, dass sich für das nächste Karnevalsfest noch Freiwillige zum Mitmachen finden, macht der alte Festausschuss mit Sebastian Schürmann, Frank Stallmeier, Frank Masche und Andreas Kocksch weiter.

Ordentlicher Obolus

Es wurde nun kräftig über die unterschiedlichsten Veränderungen geteggelt. So musste für „Erlebnisanlage für Kinder“, „Neues Eingangsportal“, „Nachbarschaftsbank mit ansprechender Gartengestaltung“, „Exotische Neuanpflanzung“, „SB-Futterautomat für Notfälle“ „Olympiataugliche Poolanlage“ und vieles mehr gezahlt werden. Auch die Familie Kerssen musste wie immer kräftig zahlen. Werner Otte hatte deren „Vergehen“ in einem kleinen Vortrag zusammengetragen und so konnte man nicht umhin, einen ordentlichen Obolus zu entrichten. Die Schäffer waren sehr einfallsreich, um an Teggelgelder zu gelangen.

Unter dem Punkt Verschiedenes erläuterte Stefan Streit noch einige Angelegenheiten der Stadt Tecklenburg. Mit den Feuerwehrhäusern und dem anstehenden Umbau des alten Edeka zum neuen Feuerwehrgerätehaus in Brochterbeck sei man gut aufgestellt. Die Haushaltslage der Stadt sei aktuell sehr zufriedenstellend. Auch bei der Flüchtlingslage stehe man gut da. Man habe vorläufig noch die Möglichkeit, diese dezentral unterzubringen, um so Konflikte untereinander zu vermeiden. Der Ausbau der Grundschule soll noch in diesem Jahr beginnen.

Aus der Versammlung wurde der schlechte Zustand der Gemeindestraßen beklagt. Auch hier sieht der Bürgermeister durch eine Gesetzesänderung die Möglichkeit, demnächst Gemeindestraßen ohne Anliegerbeiträge ausbauen zu können.