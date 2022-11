Nachfrage nach Pflegeplätzen wird Rechnung getragen

Die Pläne für den Bau einer Seniorenwohnanlage an der Elbinger Straße standen jetzt im Mittelpunkt beim Monatstreff des Altherrenclubs. Im mit 40 Teilnehmern voll besetzten Stiftshof hielt zunächst Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff eine Andacht, bevor Wilfried Brönstrup Geschäftsführer Gunnar Sander von der Sander-Pflege-GmbH begrüßte.

Sander ging eingangs auf die bestehenden schwierigen Zeiten in der Bauwirtschaft und dem Kreditmarkt ein, heißt es in einem Bericht des Clubs. Besonders stellte er den Pflegekraftmangel heraus. In seinem Unternehmen werde der Pflegetarif angewandt. Bis zu 30 Arbeitsplätze werden insgesamt in Leeden entstehen. Sander führte aus, dass im Pflegebereich ein Miteinander von Einheimischen und Pflegekräften zum Beispiel aus dem Osten heute schon üblich und notwendig sei. Die Nachfrage nach Pflegeplätzen sei groß, er stelle das auch in Anbetracht der ihm vorliegenden Listen für Leeden fest.

Ausschreibung läuft

Das Projekt „Seniorenwohnanlage Leeden“ sei bereits mit Ausschreibung einiger Gewerke durch den Architekten begonnen worden. Per Beamervortrag erläuterte Sander unter der Überschrift „Wohnen im Alter bei Pflege- und Hilfebedarf in Leeden“ die barrierefreie Gestaltung der 14 Apartments mit 60 bis 81 Quadratmetern Wohnfläche. Die Wohnungen sind mit Wohn- und Schlafzimmer, Küche, Bad, Abstellraum und Terrasse geplant. Ein Aufzug sei selbstverständlich. Es gebe 21 Parkplätze auf dem Grundstück, wobei die meisten Bewohner kein Auto haben werden. Die gesamte Anlage sehe viel Grün vor und wirke damit großzügig.

Im Pflegeblock ist die Kapelle mit Gemeinschaftsraum (der auch Leedener Gruppen zur Verfügung steht) und Sanitäranlagen, von außen zugänglich, geplant. Für die Apartments sei Mieten oder Kauf möglich. Bei Vermietung der Eigentumswohnungen (Grundbuch) ist ein späterer Einzug des Eigentümers bei Geltendmachung des Eigenbedarfs zulässig. Bei späterem Erben der Eigentümerwohnungen müssen die Mieter mindestens 65 Jahre alt sein, um den Sinn der Wohnungen in der Gesamtanlage zu wahren.

Sander ging ausführlich auf die für Leeden vorgesehenen Angebote ein: Betreutes Wohnen, Wohngruppen, Tagespflege, Kurzzeitpflege, Pflegeheim und auch ambulanter Dienst. Sein Credo: „Wir wollen begleiten und fördern“. Wer im betreuten Wohnen nicht mehr zurecht kommt, hat Anspruch auf einen Pflegeplatz.

Alle Herren hatten Verständnis dafür, dass bei der derzeitigen Wirtschaftslage Preise noch nicht genannt werden können. Die Sander-Pflege-GmbH wird jedoch alle Interessenten im Januar schriftlich mit umfassenden Informationen versorgen.

Spatenstich im April

Zum Zeitablauf wurde vorgetragen, dass der Rückbau der profanierten und ausgeräumten Schwedenkirche St. Hedwig im Januar erfolgt. Der erste Spatenstich ist für April vorgesehen und die Fertigstellung im Sommer 2024.

Wilfried Brönstrup dankte Gunnar Sander mit einem Präsent und wies darauf hin, dass viele Herren sicher gerne am Richtfest dieses für Leeden sehr gewünschten großen Objektes teilnehmen werden, was Gunnar Sander ausdrücklich begrüßte.