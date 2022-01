Nachhaltig für die Zukunft

Fächerübergreifend, nachhaltig und zukunftsorientiert ist das Engagement des Graf-Adolf-Gymnasiums. Das breite Spek-trum der unterrichtsbasierten Zukunftswerkstätten hat bundesweit bereits für große Aufmerksamkeit gesorgt. Nun gab es besondere Post. „Wir bedanken uns sehr herzlich für das Engagement ihrer Schule zur Entwicklung und Verankerung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsprofils!“. Mit diesen Worten übersandten Klaus Schilling, Bundeskoordinator der Unesco-Projektschulen, sowie Dr. Roman Luckscheiter, Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission, dem Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) die Urkunde für die Entwicklung eines umfassenden Nachhaltigkeitsqualitätsprofils, um das besondere Engagement der Schulgemeinschaft des GAG zu honorieren.

Die Schulgemeinschaft der Unesco-Schule, die zugleich seit Jahren als MINT-EC-Schule zertifiziert ist, hatte sich vor drei Jahren entschieden, sich auf den Weg eines Whole School Approaches in Sachen Nachhaltige Schulentwicklung zu machen, heißt es in einem Pressebericht des GAG. Dazu wurde es bundesweit im Verbund mit anderen 29 Unesco-Schulen unter dem Dachverband der Deutschen Unesco-Kommission und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt aktiv, um Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) systematisch und tiefenwirksam in Curricula, Schulprogramm und sinnstiftend in Projektarbeit einzufügen und dabei immer wieder mit MINT-Schwerpunkten zu verzahnen.

Nachhaltige Entwicklung

Das immer weiter wachsende Ergebnis ist ein breites Spektrum an Zukunftswerkstätten am GAG, das die Schülerinnen und Schüler zu ganzheitlich forschenden und problemlösenden Zukunftsgestaltern werden lässt, schreibt die Schulleitung.

So wurde im Mathematikunterricht der Schulhof vermessen, im Kunstunterricht wurden Entwürfe für eine nachhaltige Schulhofumgestaltung vorgenommen und in einer Planungswerkstatt mit dem Verein Lebenstraum landschaftsarchitektonische Entwürfe seitens der Schüler zusammen mit Profis gestaltet und umgesetzt.

Darüber hinaus wurde gemeinsam ein Recycling-Bücherschrank für den Schulhof gezimmert und bestückt.

Für den Fairkauf-GAG-Shop wurde von einem EF-Kurs ein alter Kirmeswagen zu einem Pausenverkaufswagen umgestaltet, in dem es fair gehandelte Produkte und Upcycling-Produkte aus dem Unterricht gibt. Die aktive Mitgliedschaft der Schule in der Fairtrade-Town-Steuerungsgruppe der Stadt Tecklenburg führt dabei zu gewinnbringenden Synergieeffekten. Für die autarke Energieversorgung des Fairkauf-Shops versprach Bürgermeister Stefan Streit sogar die Ausstattung mit Solarzellen.

Auch wurde die Umgestaltung der Bushaltestellen der Schule im Auftrag der Klimamanagerin der Stadt Tecklenburg klimaneutral in den Fächern Sozialwissenschaften und Politik unter der Fragestellung nach lokalpolitischen Partizipationsmöglichkeiten geplant.

Kooperation mit der Universität Heidelberg

Eine in Kooperation mit der Universität Heidelberg selbst errichtete Klimastation auf dem Schulgelände verzahnt Forschungsinhalte der MINT-Fächer mit Forschungsinhalten aus anderen, beispielsweise gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, indem das GAG nun als eine von bundesweit zwölf Schulen lokalen und weltweiten Klimawandel durch Datenmessung und -auswertung wissenschaftlich darstellbar machen kann. Diese Daten dienen der fächerübergreifenden Analyse zu Forschungsfragen in Fächern wie Erdkunde, Physik, Mathematik, Biologie und Sozialwissenschaften. Der Datenaustausch wird deutschlandweit und international betrieben, sodass Schüler zu realistischen und forschungsbasierten Einschätzungen von Wetter- und Klimaphänomenen kommen können.

„ »Dies stärkt die Selbstwirksamkeitserfahrung und die Problemlösekompetenz der jungen Menschen.« “ Schulleiterin Evelyn Futterknecht

„Es macht mich als Schulleiterin ganz besonders glücklich, dass wir mit der Entwicklung unseres Nachhaltigkeitsqualitätsprofils unsere Schülerinnen und Schüler systematisch auf dem forschenden und gestaltenden Weg der Bildung für nachhaltige Entwicklung in eine anspruchsvolle Zukunft bedarfsgerecht und ganzheitlich begleiten und unterstützen können. So erleben sie in unseren Zukunftswerkstätten, dass es sich lohnt, sich komplexer Zukunftsprobleme anzunehmen und expeditiv nach nachhaltigen Lösungen zu suchen. Dies stärkt die Selbstwirksamkeitserfahrung und die Problemlösekompetenz der jungen Menschen. Beides ist für ihr individuelles Leben und gleichermaßen für unsere immer komplexer werdende Gesellschaft unverzichtbar“, so Schulleiterin Evelyn Futterknecht.

Die Unesco-Kommission hat darum gebeten, die schulprogrammatische Umsetzung am GAG porträtieren zu dürfen, um anderen Schulen, die sich auf einen ähnlichen Weg machen wollen, beispielhaft Orientierung zu geben. Und so werden in Kürze eine Webdoku und ein eigens für den Hörfunk produzierter Podcast über die zukunftsstiftende Arbeit am GAG auch bundesweit informieren.