Nachts den Schläger schwingen

Herzhaftes Lachen, aber auch Schimpftiraden sind zu hören. Zwischendurch wird diskutiert über die beste Technik. Auf dem Abenteuergolfplatz ist an diesem sonnigen Donnerstag viel los. Familien mit Kindern, Opa und Oma mit ihren Enkeln, Freundesgruppen – sie alle tummeln sich auf dem 5000 Quadratmeter großen Areal. An allen 27 Stationen wird geputtet und gepicht. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Spaß macht es allen, das ist nicht zu übersehen.

Astrid Dauwe-Roßberg und Rolf Dauwe gefällt, was sie sehen. Sie haben am 1. Januar die Anlage in Eigenregie übernommen. Zuvor hatte die Verantwortung bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gelegen, an der Dauwe beteiligt war. Auf seinem Grundstück an der Ecke Königstraße/Lengericher Straße befand sich sein Elternhaus. Heute lockt dort nicht nur der Golfplatz Besucher an, sondern auch eine Feierdiele.

Viele Pläne für die Zukunft

Das Ehepaar hat viele Pläne für die Zukunft und steckt voller Ideen. Eine davon: das Nachtgolfen. Am Freitag und Samstag, 20. und 21. August, wird dazu eingeladen. Es gibt – Corona lässt grüßen – jeweils zwei Zeitfenster. Von 19.30 bis 22 Uhr und von 22 bis 0.30 Uhr kann auf dem dann illuminierten Platz der Schläger geschwungen werden. „Ein Profi leuchtet die Anlage romantisch aus“, kündigt Astrid Dauwe-Roßberg an. Wer das miterleben möchte, kann zwar spontan kommen, vorzugsweise wird jedoch um eine Online-Buchung gebeten.

An normalen Öffnungstagen buchen mittlerweile 40 Prozent der Besucher einen Termin. Sie kommen nicht nur aus dem Tecklenburger Land, sondern auch aus dem Osnabrücker Land, dem Emsland und dem Ruhrgebiet. Es hat sich herumgesprochen, dass in Tecklenburg eine ganz besondere Art des Minigolf gespielt werden kann – und das mittlerweile im sechsten Jahr.

Kunst und Kultur

Als nächste Aktion ist ein „Oktoberfest-Golfen“ in Dirndl und Lederhose geplant. „Und wir wollen etwas mit Kunst und Kultur machen“, kündigt Rolf Dauwe an. Von ihren Mitarbeitern würden sie bei diesen Plänen unterstützt. Die würden „coole Ideen“ miteinbringen. Das gilt auch für weitere Minigolf-Stationen. Eine Burgruine zum Beispiel. Und im Biergarten vor der Anlage, im dem man es sich bereits jetzt gemütlich machen kann, auch ohne zu golfen, sollen ab dem kommenden Jahr kleine Gerichte angeboten werden.

Der Abenteuergolfplatz ist während der Ferien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen täglich von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet und in der Nebensaison donnerstags von 14.30 bis 19.30 sowie freitags, samstags und sonntags von 10.30 bis 19.30 Uhr.