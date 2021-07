Neue Decke und breiterer Gehweg

Sie ist wahrlich in keinem guten Zustand mehr: die Lengericher Straße. Doch das soll sich ändern. Anfang Oktober beginnt die Sanierung der Decke. Und nicht nur das: Es soll einen vernünftigen Gehweg geben, der breit genug ist, dass sich zwei Personen begegnen können. Die Stadt wird die Maßnahme durchführen und agiert dabei quasi als Dienstleister des Landesbetriebs Straßen.NRW.

Bereits 2003 sei eine Sanierung geplant gewesen, aber immer wieder verschoben worden, erläutert Bernd Pieper, Leiter des Fachbereichs Bauen, Planen und Umwelt, auf Anfrage dieser Zeitung. Im November vergangenen Jahres sei die Stadt erneut auf den Landesbetrieb zugegangen. Dort sei dann der Vorschlag gemacht worden, dass die Stadt die Sanierung der Landesstraße federführend übernehmen solle. Dafür gebe es von Straßen.NRW einen Zuschuss. Die Stadt übernehme dafür alle Bauherrenpflichten „bis zum letzten Pinselstrich“.

Insgesamt sind Kosten in Höhe von rund 1,16 Millionen Euro veranschlagt. Die Deckensanierung soll 650 000 Euro kosten, zudem ist Geld für die Sanierung der Stützmauern entlang der Straße vorgesehen. Die Stadt übernimmt die Kosten für den Gehweg. 160 000 Euro wolle man dafür ausgeben, so Pieper. Saniert und mit einem Gehweg versehen wird das Teilstück von der Kreuzung am Rathaus bis hinunter zur Jugendbildungsstätte.

Komplette Sperrung

Die Lengericher Straße wird während der Baumaßnahme komplett für den Verkehr gesperrt, kündigte Pieper an. Während Anlieger natürlich ihre Häuser erreichen können, wird der Durchgangsverkehr umgeleitet. Wobei noch Absprachen mit dem Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land notwendig sind. Denn der verlegt derzeit neue Leitungen entlang der Pagenstraße, die für diesen Zweck ebenfalls zwischenzeitlich gesperrt werden soll. Die mögliche Lösung: Die Pagenstraße wird bis Ende September gesperrt und die Lengericher Straße dann ab Anfang Oktober. Die Straßensanierung soll im Dezember abgeschlossen sein.

Und was ist mit der Lengericher Straße als offizielle Umleitung, wenn die Autobahn gesperrt werden muss? Dafür gebe es eine „Umleitungsplanung“ von Straßen.NRW, führt Pieper aus.