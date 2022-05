Neue Perspektiven auf Premiumwege

Wer die Teutoschleifen mit Gleichgesinnten erleben möchte, kann auf ein neues Angebot des Vereins Tecklenburger Land Tourismus zurückgreifen: geführte Wanderungen. Ganz gleich ob eine Almhütten-Tour, Waldbaden oder wildromantisch und nostalgisch durch Tecklenburg – es sollen sich neue Perspektiven auf die Premiumwege eröffnen.

Die erste Almhütten-Tour auf der Teutoschleife „Dörenther Klippen“ am Samstag, 28. Mai, mit dem Bergführer Alexander Schmidt richtet sich mit 360 Höhenmetern und einer Weglänge von zehn Kilometern an alle Einsteiger, heißt es in einer Pressemitteilung. Anspruchsvoller wird es demnach am Samstag, 11. Juni, auf der sportlichen Almhütten-Tour, einer Kombination aus unterschiedlichen Wanderwegen. Insgesamt 960 Höhenmeter und eine Strecke von 19 Kilometern gilt es zu bewältigen. Als kleine Verschnaufpause ist jeweils die Einkehr in die Almhütte geplant.

Gemütlicher soll es am Samstag, 18. Juni, zugehen. Unter dem Motto „Wildromantisch und Nostalgisch“ offenbart Kulturlandschaftsführerin Birgit Teepe historisch-spannende Orte und wildromantische Naturattraktionen in und um Tecklenburg. Unterwegs wartet ein kleines Picknick am ehemaligen Rittergut Haus Hülshoff.

Das Wohlgefühl im Wald möchte Wildnispädagogin und Natur-/Achtsamkeitstrainerin Nathalie Mewes näherbringen. Mit Atem- und Bewusstseinsübungen dreht sich am 16. Juli alles um die Faszination der Bäume, während eine Achtsamkeitswanderung am 6. August ein Naturerlebnis mit Aha-Momenten verspricht. Um die Ruhe, Stille und Schönheit der Natur zu fühlen, zu sehen und zu riechen eignet sich das Waldbaden am 8. September oder am 16. Oktober.

Neben den Wanderungen hat der Tourismusverband in einem Flyer weitere Angebote, die in Kooperation mit Tourist-Informationen und Vereinen stattfinden, zusammengefasst. Im Fokus stehen die Themenschwerpunkte Natur, Kulinarik, Kunst und Geschichte – aber auch technisch angehauchte Touren sind im Programm zu finden.

Anmeldungen sind beim Tecklenburger Land Tourismus möglich (

0 54 82/92 91 82, E-Mail info@tecklenburger-land-tourismus.de). Weitere Informationen und den Flyer gibt es zudem unter www.teutoschleifen.de.