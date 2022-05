Neues Denken setzt sich durch

„Wie das Tecklenburger Land zur Heimat wurde“ – Diesem Thema widmete sich Dr. Christof Spannhoff in seinem Vortrag, den er jetzt auf Einladung des Geschichts- und Heimatvereins hielt. Der GHV besteht seit 100 Jahren. Rund 35 Zuhörer waren gekommen.

Industrialisierung und Urbanisierung im Deutschen Reich von 1871 erzeugten Verunsicherungen im Weltbild vieler Menschen, die nach verlässlicher Orientierung verlangten. Der Blick in die Vergangenheit schien diese Orientierung zu bieten: (platt-)deutsche Sprache und Literatur, Natur- und Baudenkmäler und vieles Andere vermittelten den Menschen die gesuchte Gewissheit.

Das erstrebte auch der Schriftsteller Karl Wagenfeld (1869-1939). Er gilt laut des Referenten als Initiator der westfälischen Heimatbewegung. Wagenfeld pflegte die plattdeutsche Sprache in seinen literarischen Arbeiten. Der bodenständige Westfale wurde sein Idealbild.

Der bodenständige Westfale

Als er jedoch nach dem Ersten Weltkrieg das Ziel, „das Volk zu bewusster Heimatliebe erziehen“ zu wollen, mit fremdenfeindlichen – genauer antipolnischen – Gedanken verknüpfte, war das Tor für völkisch-nationalistische und rassistische Lehren schon weit geöffnet. Es war ein Tor, das die westfälische Heimatbewegung und an führender Stelle Karl Wagenfeld nur wenig später dem Nationalsozialismus willfährig öffneten.

Im damaligen Kreis Tecklenburg war es der Volksschullehrer Friedrich Rohlmann (1889-1943), gebürtig aus Lienen-Holperdorp, tätig in Westerkappeln-Hambüren, der zahlreiche Initiativen auf dem Gebiet der Heimatpflege entwickelte. So fanden in den frühen 1920er Jahren Heimattage in Westerkappeln statt. Die Gründung eines Heimatvereins dort erfolgte 1922. Recke, Mettingen und eben auch Tecklenburg folgten noch im gleichen Jahr.

Rohlmann und die neuen Heimatvereine strebten den gleichen Zielen nach wie Karl Wagenfeld. Doch man bildete auch einen eigenen Schwerpunkt im Wandern, um die Schönheiten des Tecklenburger Landes zu erschließen. In Tecklenburg kam hinzu, dass die Freilichtbühne 1924 mit einem patriotisch gedeuteten Wilhelm Tell (von Friedrich Schiller) 100 000 Besucher anlockte.

Doch auch im Tecklenburger Land zeigte sich um 1933 in der Heimatbewegung nur geringe Widerstandskraft gegen die Blut- und Boden-Ideologien der Nazis.

Friedrich Rohlmann selbst, in seinem Auftreten freundlich, verbindlich und hilfsbereit, identifizierte sich mit der NS-Ideologie, wie zum Beispiel der Ehrenbürgerbrief für Adolf Hitler in Westerkappeln zeigt, an dem Rohlmann entscheidend mitwirkte.

Zwar wurden Friedrich Rohlmann und Karl Wagenfeld auch noch nach 1945 als unpolitische Lichtgestalten der Heimatbewegung erinnert, aber ein neues Denken, das sich an den Werten der demokratischen Ordnung orientiert, setzte sich langsam aber sicher durch, hieß es abschließend vom Referenten in seinem Vortrag.