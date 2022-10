Neugestaltung des Schulhofs geht in die dritte Phase

Das ist schon beeindruckend, was das Graf-Adolf-Gymnasium aus der einstigen Betonwüste geschaffen hat: In zwei Jahren hat sich der Schulhof bereits in ein kleines Paradies für die Schülerinnen und Schüler verwandelt. Es gibt eine gemütliche Pergola, ein grünes Klassenzimmer, einen Niedrigseilgarten, ein Forum, Sitzareale und mehr. Rund 116 000 Euro sind investiert worden. Und es soll weitergehen.

Johannes Potthoff, der sich aus dem Kollegium federführend um die Neugestaltung kümmert, rechnete am Dienstagabend im Ausschuss für Familie, Schule und Sport vor: Von der Stadt gab es 12 000 Euro als Zuschuss. An Fördergeldern hat die Schule 42 100 Euro bekommen. Stolze 62 800 Euro sind als Eigenleistung erbracht worden inklusive Sonderkonditionen, die Firmen eingeräumt haben.

Zuschuss erbeten

Nun soll der dritte Bereich an die Reihe kommen, der Oberstufenschulhof. „Der sieht noch recht trist aus“, so Potthoff. Vorgesehen seien unter anderem Sitzbereiche und begrünte Separees. Die Kostenprognose: 36 000 Euro. An Eigenleistung sind 20 000 Euro vorgesehen. Von der Stadt hätte das GAG gerne einen Zuschuss in Höhe von 13 000 Euro. Passend zur Feier des 100-jährigen Bestehens des GAG soll dann im nächsten Jahr alles fertig sein.

Bei Bürgermeister Stefan Streit lief Potthoff mit diesem Wunsch offene Türen ein. Er bedankte sich als Schulträger für den großen Gegenwert, der mit geringen städtischen Mitteln geschaffen worden sei. „Das unterstützen wir gerne mit 13 000 Euro“, versprach er und lobte den außergewöhnlichen persönlichen Einsatz von Potthoff. Bereits von den ersten beiden Abschnitten auf dem Schulhof sei man begeistert.