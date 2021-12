Noch nie dagewesenes Volumen

Das Investitionsvolumen der Stadt ist in den nächsten Jahren sehr groß. Ob neue Feuerwehrgerätehäuser oder die Sabnierung des Kulturhauses, die Erweiterung der Grundschule in Brochterbeck oder die Gestaltung rund um die Ledder Dorfkirche – es wird einiges geschen, „um die Stadt für die Zukunft aufzustellen“, wie Kämmerer Ansgar Wallmeyer im Haupt- und Finanzausschuss festhielt.

Allein im Jahr 2022 plant die Stadt, rund 9,8 Millionen Euro zu investieren. Und auch in den Folgejahren soll noch viel Geld ausgegeben werden. „Das ist eine große Herausforderung mit einem noch nie dagewesenen Volumen“, informierte Kämmerer Ansgar Wallmeyer am Dienstagabend den Haupt- und Finanzausschuss. Er erläuterte die einzelnen Maßnahmen und den gesamten Haushalt, der am Dienstag, 21. Dezember, vom Stadtrat verabschiedet werden soll.

Nur durch einen Griff in die Rücklage könne der Haushalt 2022 ausgeglichen werden. Erst im Jahr 2025 sei das nicht mehr nötig. Das sei allerdings aktuell auch nicht weiter tragisch, da für die Rücklage rund vier Millionen Euro angespart werden konnten. Der Fehlbedarf liegt bei rund 1,033 Millionen Euro. Auf der Ertragsseite werden 21,538 Millionen Euro verbucht und auf der Ausgabenseite 22,571 Millionen Euro.

Das Erfreuliche: „Tecklenburg bleibt handlungsfähig. Es wird auch keine Steuererhöhungen geben, so Wallmeyer.

„ »Tecklenburg bleibt handlungsfähig.« “ Ansgar Wallmeyer

Bei den Einnahmen machen die Steuern und ähnliche Abgaben mit rund 11,6 Millionen Euro den größten Batzen aus, gefolgt von Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 6,46 Millionen Euro. Bei den Ausgaben zählen die Transferaufwendungen (unter anderem Sozialleistungen) mit 9,8 Millionen zum größten Posten, gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5,34 Millionen Euro) und den Personalaufwendungen (4,1 Millionen Euro).

Insbesondere die an den Kreis Steinfurt zu zahlende Jugendamtsumlage fällt ins Gewicht. Sie habe sich seit 2014 mehr als verdoppelt, führte Wallmeyer aus. Im Jahr 2020 lag sie bei rund 3,8 Millionen Euro und wurde 2021 um 531 000 Euro erhöht, nun kommen noch einmal 257 000 Euro hinzu.

Folgende Investitionen sollen im kommenden Jahr unter anderem getätigt werden: Erweiterung der Grundschule Brochterbeck (1,5 Millionen Euro), raumlufttechnische Anlagen in allen Grundschulgebäuden (720 000 Euro, es gibt eine 80-prozentige Förderung), Am Graf-Adolf-Gymnasium wird in einen Fachraum Naturwissenschaft (180 000 Euro) und die Erweiterung beziehungsweise Sanierung des Lehrerzimmers (120 000 Euro) investiert.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brochterbeck sind 1,8 Millionen Euro vorgesehen und jeweils 200 000 Euro für das Feuerwehrgerätehaus und ein neues Fahrzeug in Leeden. Für das Feuerwehrgerätehaus in Ledde sind 150 000 Euro an Planungskosten in den Haushalt eingestellt.

Im Bereich Soziales ist vorgesehen, die gemieteten Pavillons in Ledde, in denen Flüchtlinge untergebracht sind, zu erwerben (315 000 Euro).

Infrastrukturmaßnahmen

Bei den Infrastrukturmaßnahmen sind eine Million Euro für das Kulturhaus vorgesehen (70 Prozent Fördermittel), 620 000 Euro für den Ausbau von Bushaltestellen und 375 000 Euro für die Gestaltung rund um die Ledder Dorfkirche.

Es seien Investitionen, um die Stadt für die Zukunft aufzustellen sowie Maßnahmen, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben getätigt werden müssen, fasste Wallmeyer zusammen. Und er gab einen deutlichen Hinweis: Der Konsolidierungsprozess müsse weitergeführt werden. Es gelte weiterhin, alle Aufwendungen auf das Notwendigste zu reduzieren und insbesondere neue zusätzliche freiwillige Ausgaben genauestens zu überprüfen.