Nostalgischer Adventsmarkt am alten Tecklenburger Bahnhof

Zu einem nostalgischen Adventsmarkt lädt Michèl Malcin vom 22. November bis zum 22. Dezember ein. Der Geschäftsführer der Doppellecker Genussbus GmbH & Co KG möchte die Besucher in eine heimelige Stimmung versetzen. Der Markt findet am historischen Bahnhof und auf dem Gelände beziehungsweise dem angrenzenden Parkplatz statt – direkt am Fuße des Tecklenburger Waldes an der Romantikroute und anderen Premium-Wanderwegen.

Neben dem Oldtimer Doppellecker Genussbus gibt es Kleinkunst und Livemusik auf der Bühne, sowie verschiedene Stände mit Kunsthandwerk, Geschenkartikeln und jahreszeitspezifische Leckereien, Getränke, Bio-Glühwein vom heißen Hirsch und heiße Bus-Mandelmutzen, Waffeln und Crumbles, kündigt Malcin an. In einzigartiger Atmosphäre mit Feuersäulen, Musik und Kinderkarussell sowie Rodelhang soll der Besuch des Nostalgie-Marktes ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein garantieren. Nach jetzigem Stand gelten die 3G-Regeln.

Der Markt ist montags bis donnerstags von 14 bis 19 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 13 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.doppellecker.de/advent.