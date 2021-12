Nun geht das Testen auch vor Ort

Zentren in Tecklenburg und Leeden

Tecklenburg/Leeden

In Sachen Corona-Teststellen blieb Tecklenburgern und Leedenern zuletzt nur der Weg in die Nachbarschaft. Das hat sich jetzt geändert. Auf dem Chalonnes-Platz und auf dem Parkplatz der Stiftschänke Schwermann wird der kostenlose Service als Drive-In beziehungsweise in einem Container angeboten.

Von Ruth Jacobus