Ohne Vergangenheit keine Zukunft

Der 5. März ist ein wichtiges Datum in der Historie des Geschichts- und Heimatvereins (GHV). Denn an diesem Tag wurde im Jahr 1922 beschlossen, einen Heimatverein zu gründen. Das 100-jährige Jubiläum wird aktuell gefeiert. Es gibt verschiedene Vorträge und Aktivitäten für den feierlichen Anlass. Das alles mündet im Sommer in einem Festakt. Gleichzeitig wird das Haus Im Grund als Gemeinschaftshaus des Vereins seiner Bestimmung übergebe. In einer Serie beleuchtet diese Zeitung die Geschichte des GHV und stellt die einzelnen, sehr rührigen Gruppen vor. Heute: Der Geschichtskreis.

Zeitgeist ohne Tradition ist undenkbar, und ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Diese Gedanken prägten schon immer den GHV. Bevor es den Geschichtskreis gab, entstand deshalb schon die Schriftenreihe „Tecklenburger Beiträge“. Der damalige Vorsitzende Horst Wehrmeyer und Dr. Helmut Naumann hätten diesen mutigen Schritt getan, erinnert sich Dr. Alfred Wesselmann, der den Geschichtskreis seit 2014 gemeinsam mit Heinrich Pelle leitet. 2006 wurde er gegründet. „Es war im Grunde ein kleiner Kreis, wo jemand ein Impuls-Referat gehalten hat“, so Wesselmann. Später seien dann auch Referenten von außerhalb hinzugekommen.

Themenzyklen

Mal gab es vom Thema her unterschiedliche Vorträge, aber auch in manchem Jahr Themenzyklen, wie „500 Jahre Reformation“ im Tecklenburger Land. Oft seien es auch überregionale Themen gewesen“, erläutert Wesselmann. „Das haben wir zurückgefahren.“ Schwerpunktmäßig steht die Geschichte des Tecklenburger Landes im Mittelpunkt. Was zur Folge hat, dass mittlerweile auch viele Besucher aus anderen Orten der Region die Vorträge besuchen. Zu diesen wird regelmäßig in das Kulturhaus eingeladen.

Dazu trägt sicherlich auch die Qualität der Referenten bei. Sie kommen aus den eigenen Reihen, wie zum Beispiel Dr. Hans-Georg Schütz und Gert Knoblauch und aus der Umgebung wie Dr. Wilhelm Wilkens (Lienen) und Hans Röhrs (Ibbenbüren). Aber auch von Universitäten konnte der GHV immer wieder Fachleute gewinnen. Dr. Christof Spannhoff und Dr. Florian Lebkücher (beide Uni Münster) gehören ebenso dazu wie andere hochrangige Namen, darunter Professor Armin Ozwar (Paris) und Professor Herfried Münkler (Berlin).

Wie kommen die Mitglieder des Geschichtskreises auf die Themen und Referenten? Man setze sich zusammen und bringe verschiedene Ideen ein. „Oft stößt das Eine das Andere an, es ergibt sich“, schildert Wesselmann. Dass die Referenten gerne und auch mehrmals kommen, spricht für sich. Und sie nehmen so manche Mühe in Kauf, um einen Termin möglich zu machen.

Der nächste Vortrag findet am Mittwoch, 9. März statt. Dann steht der GHV als Jubilar im Mittelpunkt. Der Vorsitzende Frank Bosse lässt unter dem Titel „Eine Zeit voller Umbrüche“ die Vereinsgeschichte lebendig werden. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kulturhaus. Ein Eintritt wird bei dieser Veranstaltung nicht erhoben.