Ordentlich Stoff für das Zwerchfell

Tecklenburg

„Lacht laut. Lacht oft. Und lacht vor allem über euch selbst. Denn jeder Mensch, der lacht, macht diese Welt ein Stückchen besser.“ Wenn man Achim Leufkers Worte zugrunde legt, müsste die Welt in Tecklenburg am Samstagabend ein ganzes Stückchen besser geworden sein. Immerhin gab's bei "Tecklenburg lacht" nach der Corona-Zwangspause mit sechs Comedians in sechs Kneipen endlich wieder ordentlich Stoff fürs Zwerchfell.

Von Marie-Christin Haßmann