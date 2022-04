Osterhäschen erfreuen Besucher

Auf dem Feierabendmarkt gab es jetzt österliche Überraschungen, was nicht nur die Kinder erfreute. Von der Firma Windel gestiftete Eierbecher hatte Familie Damian mit dem Schriftzug IG Leeden versehen, Nico Lodden-kötter vom Kleehof, der auch auf dem Markt vertreten ist, stiftete die bunten Eier und IG-Vorstandsmitglied Peter Esfeld verteilte diese und andere Osterpräsente mit Unterstützung kleiner Osterhasen an die zahlreichen Besucher, die sich nicht nur von dem üblichen Angebot frischer und regionaler Lebensmittel, sondern auch von den frühlingshaften Temperaturen anlocken ließen.

Reißender Absatz

So fanden auch die frisch gegrillten Bratwürstchen der Kameradschaft ehemaliger Soldaten und andere Imbiss-Angebote der Marktbeschicker reißenden Absatz, und die Besucher nutzten die Sitzmöglichkeiten auf dem Marktgelände zu manchem Klönschnack.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit dem heutigen Markttag bereits ein Jahr sehr erfolgreiches Marktgeschehen auf dem Feierabendmarkt in Leeden melden können – immer nach dem Motto: Wer weiter denkt, kauft näher ein“, so Gerhard Wellemeyer, Vorsitzender der IG. In das zweite Jahr des Marktgeschehens gehe man wirklich sehr zuversichtlich, zumal es am Anfang des Monats die Zusage gegeben habe, dass es spätestens ab Anfang Mai auch einen Obstanbieter in Leeden geben werde, der das Warenangebot des Feierabendmarktes komplettiere.

Der Feierabendmarkt ist jeden Dienstag von 16 bis 19.30 Uhr geöffnet.