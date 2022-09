Otto Modersohn kehrt zurück

Tecklenburg

Was erwarten die Besucher im Otto Modersohn Museum? Auf jeden Fall Bilder des Künstlers, der dem Haus am Markt seinen Namen gegeben hat. Und die gibt es jetzt nach einer längeren Pause wieder zu sehen. 32 Gemälde werden dort nun ausgestellt, von denen 31 in Tecklenburg noch nicht zu sehen waren.

Von Ruth Jacobusund