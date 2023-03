Aufteilen zwischen Leeden und Lotte

Pastor Iven Benck tritt am 1. April seinen Dienst an

Pastor Iven Benck wird am 1. April seinen Dienst in Tecklenburg antreten .

Einen neuen Pastor wird die evangelische Kirchengemeinde in Bälde begrüßen können. Iven Benck tritt mit dem 1. April die Nachfolge von Pastorin Ulrike Wortmann-Rotthoff an. Benck wird dann in einer Ein-Viertel-Stelle für den Ortsteil Leeden tätig sein. Kennenlernen kann man ihn im Verabschiedungsgottesdienst für Wortmann-Rotthoff am Sonntag, 26. März.