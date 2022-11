Pause für Schorsch und Womble

Auch Pferde haben einmal Urlaub verdient. Schorsch und Womble, die kräftigen Kaltblüter, die regelmäßig die historische Postkutsche von Hans-Jörg Siepert durch die idyllische Gegend ziehen, legen jetzt eine Pause ein. Gäste, die gerne einmal wie früher durch die Lande „reisen“ wollen, müssen sich nun bis zu den Adventswochenenden gedulden.

Seit März war die Kutschen-Rarität aus dem Jahre 1894 an bislang 66 Tagen unterwegs, legte dabei 662 Kilometer zurück und hatte insgesamt über 360 Gäste an Bord. Jetzt im November haben die Kaltblutpferde eine Ruhepause, bevor es an den Adventswochenenden, am 24. Dezember und an den Weihnachtsfeiertagen wieder auf die beliebten Rundfahrten geht.

Erfolgreiche Saison

Der Verein „Kaltblut- und Kutschenfreunde Tecklenburg“ blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Die finanziellen Rücklagen, um die Post-Pferde sicher durch die Wintermonate zu bringen, sind schon jetzt zum Glück vorhanden, freut sich der Verein in seinem Pressebericht.

An der Neuerwerbung aus dem vergangenen Juni, der großen Schweizer Pavillon-Postkutsche aus der Zeit um 1910, gehen die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme weiter voran. So wurden die Holzspeichenräder, die Radlager und Achsen eingehend geprüft und getestet. Aktuell befindet sich die mechanische Bremsanlage in Auf- und Umarbeitung. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Fahrgasträume grundlegend überholt und zum Schluss bekommt die Postkutsche einen kompletten Neuanstrich im klassischen Post-Gelb. Im nächsten Frühjahr wird die „neue“ große Pavillon-Postkutsche mit ihren sieben Sitzplätzen im Wechsel mit der Postkutsche von 1894 mit vier Sitzplätzen zum Einsatz kommen.

Auf dem Gutshof Haus Hülshoff kann man dann die echte Stimmung und Atmosphäre einer Postkutschenstation des 19. Jahrhunderts erleben. Ein lebendiges Museum, welches völlig einzigartig in Nordrhein-Westfalen ist.

Mehr Informationen gibt es unter www.postkutsche-muensterland.de.