Person bei Streit auf Schulgelände lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit auf einem Schulgelände in Tecklenburg wurde am Dienstagabend eine Person lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, auch ein Messer wurde eingesetzt. Die Ermittlungen laufen weiter.

Auf dem Schulgelände der Hauptschule in Tecklenburg ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Wie die Polizeidienststellen im Kreis Steinfurt sowie in Münster mitteilen, wurde eine Person dabei lebensgefährlich verletzt. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Die drei Angreifer ergriffen anschließend die Flucht.

Das Schulgelände bleibt laut einer Polizeisprecherin am Mittwoch für die Spurensuche sowie -sicherung weiter gesperrt. Der Schulunterricht fällt aus.