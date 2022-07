Plus 254,7 Prozent vermeldet

Die schönen Wanderwege in Tecklenburg, zum Beispiel an den Königsteichen, locken viele Touristen an.

Die Übernachtungszahlen in der Festspielstadt steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Wie IT.NRW, das Statistische Landesamt, mitteilt, gab es im Mai 4161 Personen, die in Tecklenburg genächtigt haben. Das ist ein Plus gegenüber dem Mai im Corona-Jahr 2021 um 254,7 Prozent. 480 der Gäste kamen aus dem Ausland.

In die Statistik fließen Betriebe mit mindestens zehn Betten beziehungsweise Stellplätzen ein. Davon gab es in Tecklenburg im Mai 17 (plus 13,3 Prozent), die 751 (plus 33,2) Betten angeboten haben (dazu gehören auch Campingplätze).

Verweildauer 3,6 Tage

Im Schnitt blieben die Gäste 3,6 Tage, Besucher aus dem Ausland verweilten 4,6 Tage. Daraus resultieren Übernachtungszahlen von 14 811 (plus 85,4 Prozent).

Tecklenburg liegt mit einem Plus von 254,7 Prozent Steigerung bei den Übernachtungszahlen über dem Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Der lag im Mai bei 235 Prozent.

Den größten Besucherzuwachs gab es landesweit bei den Jugendherbergen. Hier vermeldet IT.NRW ein Plus von 2617 Prozent. Den geringsten Zuwachs gab es mit 22,3 Prozent bei den Vorsorge- und Reha-Kliniken.