Preisträger-Duo musiziert

Sensible Klangkultur und virtuose Spielfreude erwartet die Besucher eines Konzerts auf Wasserschloss Haus Marck. Am Sonntag, 1. Mai, konzertiert dort ab 16 Uhr das Klavierduo Kim & Hanßen.

Die Pianistin Séverine Kim und der Pianist Knut Hanßen genossen ihre musikalische Ausbildung bei Bernd Goetzke, Sheila Arnold sowie Wolfram Schmitt-Leonardy an den renommierten Musikhochschulen Hannover, Köln und München. Als Klavierduo gastieren die beiden regelmäßig bei Konzertreihen und Festivals wie dem Beethovenfest Bonn, Internationalen Klavierfest Junger Meister, in der Reihe „Best of NRW“ oder bei den New Masters on Tour der International Holland Music Sessions.

Herausragende Musikalität

Aufgrund ihrer herausragenden Musikalität wurden die beiden Preisträger internationaler Wettbewerbe wie dem YPN Piano Competition in Newcastle, ZF-Musikpreis in Friedrichshafen, Jeunesses Piano Competition Dinu Lipatti in Bukarest sowie in Manchester und traten mit Orchestern wie dem Royal Philhamonic Orchestra, den Münchener Symphonikern, der Westdeutschen Sinfonia und dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim auf. Weiterhin erhielt das Duo Förderungen der Chopingesellschaft Hannover, der Yehudi Menuhin Stiftung, der Studienstiftung des deutschen Volkes und seit 2020 der Werner Richard-Dr. Carl Dörken Stiftung.

Erstmals zeigen sich die beiden auf Wasserschloss Haus Marck mit Werken von Mozart, Schubert, Débussy, Ravel und Gershwin.

Eintrittskarten sind über alle Eventim-Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse erhältlich und Reservierungen unter

05 41/40 71 28 73 sowie tickets@wasserschlosskonzerte.de möglich. Die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt.